Власти вернули Dr.Web приостановленный ранее сертификат

ФСТЭК возобновила действие сертификата антивируса компании «Доктор Веб», который был приостановлен в начале сентября. Ранее эксперты говорили, что ситуация может привести к проблемам у использующих это решение банков и компаний

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Как сообщил РБК представитель компании «Доктор Веб», они получили уведомление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) о возобновлении действия сертификата на комплекс с антивирусом для предприятий Dr.Web Enterprise Security Suite. Это подтверждают данные Государственного реестра сертифицированных средств защиты информации — разрешение для этого продукта действует до конца января 2024 года.

«Мы продолжаем реализацию и техническую поддержку продукта Dr.Web Enterprise Security Suite в полном объеме. Временная приостановка сертификата никак не повлияла на безопасность наших клиентов», — отметил представитель компании «Доктор Веб». По его словам, у компании пока нет официального ответа от ФСТЭК о причинах приостановки и возобновления действия сертификата.

Подобный сертификат нужен разработчикам программного обеспечения для подтверждения безопасности их продукции. Как говорили РБК эксперты рынка информбезопасности, его наличие важно для госорганизаций и компаний с госучастием, а также крупных компаний из отраслей, в которых регулятор предъявляет соответствующее требование для продуктов в области безопасности. При этом финансовые организации, согласно требованиям ЦБ, должны применять антивирусы минимум двух разных производителей для рабочих станций и серверов, а банки для антивирусной защиты — трех разных производителей.

ФСТЭК приостановила действие сертификата «Доктор Веб» 8 сентября. После этого в Госреестре сертифицированных средств защиты информации остались продукты только двух производителей — «Лаборатории Касперского» и «Кода безопасности», что делало невыполнимым требование использовать решения трех разработчиков. Кроме того, если бы сертификат не возобновили, части клиентов пришлось бы искать альтернативы. По оценке коммерческого директора «Кода безопасности» Федора Дбара, доля антивируса «Доктор Веб» на объектах критической информационной инфраструктуры, к которой относятся сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, телекоммуникационных, энергетических и ряда других компаний, составляет 15–20%.

РБК направил запрос во ФСТЭК.