YouTube заблокировал канал рэп-баттлов Versus за «введение в заблуждение»

YouTube заблокировал канал крупнейшей русскоязычной площадки для рэп-баттлов Versus. Причиной названы спам, обман и «введение пользователей в заблуждение». Перед блокировкой канал имел 4,3 млн подписчиков

Фото: versusbattleru / Instagram

YouTube-канал versusbattleru крупнейшей русскоязычной площадки Versus для рэп-баттлов заблокирован администрацией сервиса.

В сообщении при переходе на канал говорится, что он заблокирован за «многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

Согласно рейтингу YouTube, на 19 сентября у канала versusbattleru было более 4,3 млн подписчиков. Он находился на 34-м месте в топ-100 каналов русскоязычного сегмента сервиса.

Площадку Versus для рэп-баттлов основал ресторатор Александр Тимарцев в 2016 году. Партнером площадки сначала был Тинкофф Банк. Однако после скандала с блогерами Nemagia Михаилом Печерским и Алексеем Псковитиным, опубликовавшими ролик о работе кредитной организации Олега Тинькова, Тимарцев прекратил сотрудничество с Тинькофф Банком.​ В августе 2017 новым спонсором Versus стал Альфа-банк.