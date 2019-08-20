Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России

Доходы мировой индустрии развлечений в ближайшие пять лет будут расти прежде всего за счет развития технологий виртуальной реальности, киберспорта и интернет-рекламы. В России темпы роста этих сегментов будут выше среднемировых

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Объем мирового рынка индустрии развлечений в 2018 году достиг $2,1 трлн, из которых $21,7 млрд пришлось на Россию, пишут аналитики PwC в своем отчете «Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2019–2023 годы».

Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%). Этому способствовал прошедший чемпионат мира по футболу, который принимала Россия, а также рост проникновения мобильного интернета, делающий развлечения и коммуникации более доступными, объясняют авторы отчета.

Крупнейшими сегментами в российской индустрии PwC по итогам прошлого года называет интернет-рекламу ($3,1 млрд, или 203 млрд руб. по среднему курсу 65,6 руб. за доллар), телерекламу (почти $3 млрд, или 194,3 млрд руб.) и видеоигры ($1,9 млрд, или 123,5 млрд руб.). К 2023 году весь российский рынок может вырасти до $30,5 млрд.

Наиболее перспективными сегментами в целом по миру авторы отчета называют технологии виртуальной реальности, киберспорт и интернет-рекламу. До 2035 года они будут расти среднегодовыми темпами 22, 18 и 9,5% соответственно. В России эти показатели выше: 31, 20 и 12%.

Что представляют собой российские технологии виртуальной реальности, киберспорт и интернет-реклама и что думают о прогнозах PwC отечественные эксперты — читайте в материале «РБК Pro».