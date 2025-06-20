Путин предложил бизнесу извлечь ценные компоненты из отходов

Путин призвал российских бизнесменов извлекать компоненты из отходов промышленности и горнодобывающих предприятий, чтобы получить прибыль и улучшить экологию в стране. Ранее он поручил «сортировать все, что подлежит сортировке»

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Российские предприниматели могут получить прибыль, извлекая компоненты из отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Об этом президент России Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляцию ведет РБК.

«У нас за прошлые десятилетия накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий.<...> Предлагаю подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов. Технологии на этот счет имеются, надо их использовать», — сказал Путин.

По словам главы государства, таким образом бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать накопленный экологический вред и простимулировать развитие инфраструктуры.

Ранее глава государства уже заявлял о проблемах с отходами в регионах. В феврале в послании к Федеральному собранию Путин поставил задачу к 2030 году «сортировать все, что подлежит сортировке, все твердые отходы, и не менее четверти из них использовать вторично». К этому же сроку он потребовал ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Объем сгенерированных российскими предприятиями отходов стабильно растет. Ранее аналитики аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza подсчитали, что российские предприятия в 2023 году сгенерировали рекордные 9,3 млрд т отходов, что на 3%, или на 262 млн т, больше, чем в 2022 году. В тройку лидеров — генераторов промышленного мусора — входят Кемеровская область (4,1 млрд т), Якутия (860,4 млн т) и Красноярский край (548,6 млн т).

В 2024 году специалисты научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» обнаружили способы извлечения золота из отходов металлургической промышленности — с помощью штаммов бактерий. Эти методы были проверены на некоторых месторождениях в Красноярском крае. По словам ученых, часть золота находится в подвижной форме, его можно извлечь недорого и безопасно.