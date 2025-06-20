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Технологии и медиа ,  
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Умер конструктор и создатель ПВО Москвы Яков Безель

Яков Безель
Яков Безель (Фото: Концерн ВКО «Алмаз — Антей»)

На 87-м году жизни умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы, академик Яков Безель. Об этом сообщила пресс-служба корпорации «Алмаз-Антей».

Там указали, что Безель внес «огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства». Он был »одаренным конструктором, но и талантливым преподавателем, вырастившим целое поколение неординарно мыслящих ученых», сообщили в концерне.

Он был главным конструктором централизованной ракетной системы ПВО  Москвы и Московского промышленного района.

Яков Безель родился 30 июня 1938 года в Москве. В1961-м окончил Московский энергетический институт по специальности инженер. Был ведущим проектировщиком модернизированной автоматизированной системы радиотехнического батальона, полка «Межа-М», «Межа-200», главным конструктором автоматизированной системы зенитной ракетной бригады (части) «Байкал», мобильной  бригады смешанного состава «Байкал-1» и зенитной ракетной бригады (части) и авиационных полков смешанного состава «Байкал- 1М», а также генконструктором Единой автоматизированной радиолокационной системы Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства и генконструктором модернизации систем ПВО Москвы и головного участка воздушно-космической обороны столицы. 

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