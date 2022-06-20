Новая «дочка» «Ростеха» объединит активы в сфере электроники и «железа»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
На Украине погиб командир батальона ВСУ «Карпатская Сечь» Политика, 00:35
Премьер Франции сочла итоги парламентских выборов угрозой для страны Политика, 00:17
Шри-Ланка начала переговоры с Россией о покупке нефти в кредит Экономика, 00:12
Цзю назвал возможный бой между Биволом и Бетербиевым «поединком титанов» Спорт, 00:11
«Лаборатория Касперского» инвестировала в выпуск нейроморфных процессоров Технологии и медиа, 00:01
Новая «дочка» «Ростеха» объединит активы в сфере электроники и «железа» Технологии и медиа, 00:00
Telegram запустил платную подписку Premium Технологии и медиа, 19 июн, 23:43
Ферстаппен выиграл второй этап «Формулы-1» подряд Спорт, 19 июн, 23:31
Кадыров заявил о завершении зачистки поселка Метелкино в ЛНР от ВСУ и мин Политика, 19 июн, 23:16
Bloomberg предупредил о «транспортном хаосе» в Британии из-за забастовок Общество, 19 июн, 23:14
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 19 июн, 23:02
Медведев сыграет с Карацевым во втором круге турнира в Мальорке Спорт, 19 июн, 22:57
Полиция задержала водителя, насмерть сбившего школьницу в Подмосковье Общество, 19 июн, 22:53
В Британии призвали увеличить флот противолодочных самолетов из-за России Политика, 19 июн, 22:50

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Технологии и медиа ,  
0 

Новая «дочка» «Ростеха» объединит активы в сфере электроники и «железа»

Новая «дочка» «Ростеха» «Кибертех» объединит компании в сфере микроэлектроники, производства оборудования и др. При этом речь может идти как о своих активах госкомпании, так и других игроков
Фото: q-pol.ru
Фото: q-pol.ru

РБК стали известны подробности создания «Кибертеха». Эта компания была зарегистрирована в конце марта для управления холдинг-компаниями, ее адрес регистрации совпадал с адресом «Ростеха», и представитель последней подтверждал «Интерфаксу», что компания создана госкорпорацией, но зачем, не пояснял. В начале апреля «Кибертех» возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов.

По словам двух собеседников РБК, знакомых с планами «Кибертеха», этот холдинг должен объединить активы «Ростеха», а также «других государственных или частных компаний в сфере микроэлектроники, фотоники, ИТ, телекоммуникационных и сетевых технологий». Предполагается, что он будет заниматься проектами по импортозамещению элементов критической информационной инфраструктуры (к ней относятся сети связи и информсистемы госорганов, финансовых, энергетических и ряда других компаний), оборудования, программного обеспечения и кибербезопасности, а также привлекать господдержку и обеспечивать необходимое регулирование в области микроэлектроники и ИТ, рассказал один из собеседников.

Сергей Чемезов «Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
Мнение
Сергей Чемезов

По его информации, правление «Ростеха» поручило до 15 июля представить предложения по внесению активов в «Кибертех». Среди них рассматриваются доли «Ростеха» в компаниях «Спектр», «Элемент», Центре компьютерного моделирования, «РТ-Информ», «Системы управления», «РТ-Проектные технологии», Национальном центре информатизации, «Национальные технологии», Новосибирском институте программных систем (НИПС). Источник РБК, близкий к «Ростеху», сказал, что список активов пока обсуждается и финальный вариант, «скорее всего, будет выглядеть иначе».

Представитель «Ростеха» заявил, что «перекомпоновка активов корпорации происходит исключительно под решение наиболее актуальных задач». «Формирование нового холдинга и включение в его состав тех или иных активов относятся к компетенции наблюдательного совета корпорации. Соответствующий вопрос на рассмотрение набсовета не выносился, поэтому комментарии преждевременны», — сказал он.

Почти все перечисленные собеседником РБК компании, которые могут войти в «Кибертех», прямо или косвенно на 100% принадлежат «Ростеху». В частности, «Спектр» был создан для разработки телекоммуникационного оборудования для сетей мобильной связи четвертого (4G), пятого (5G) и следующих поколений связи и его серийного производства; «РТ-Информ» является центром компетенций госкорпорации по информационным технологиям; «Системы управления» разрабатывают программное обеспечение для государственных и военных структур.

«Коммерсантъ» узнал об отказе властей от идеи передачи доли «Ростелекома»
Технологии и медиа
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Синрин-йоку: чем современному человеку полезны прогулки по лесу
Инструкции
Pro
Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Richard Drew / AP Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день
Статьи
Pro
Фото: Danurwendho Adyakusuma / Unsplash Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту
Статьи

В двух компаниях у «Ростеха» нет 100%. Первая — «Элемент» — совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» (владеют по 50%), которое объединило их активы в области микроэлектроники. Представитель АФК «Система» отказался от комментариев. Вторая — НИПС — принадлежит структурам «Ростеха» на 79,89%. Связаться с остальными совладельцами института не удалось.

В середине апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что «Ростех» предложил президенту России передать госкорпорации 47% уставного капитала «Ростелекома»: 35,91%, принадлежащие Росимуществу, 7,93%, принадлежащие ВТБ, и 3,16%, принадлежащие ВЭБу. В качестве обоснования «Ростех» указывал, что они и «Ростелеком» решают задачи в смежных областях, а в условиях санкций необходима «жесткая координация и концентрация ресурсов со стороны государства и отечественной промышленности». Однако в середине июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что правительство не поддержало передачу доли «Ростелекома» в «Ростех».

Нужна ли единая компания

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума, который проходил с 16 по 18 июня, сообщил РБК, что слышал об идее создания «Кибертеха». По его словам, для создания такой структуры не потребуется одобрение Минцифры, но министерство поддерживает консолидацию усилий на базе сильного игрока «с учетом текущих условий». В то же время он считает важным, чтобы на рынке не создавался перекос: «Благодаря большим ресурсам и возможностям госкомпании могут привлекать больше специалистов. Но важно, создавая условия для консолидации усилий, не забывать об интересах небольших компаний».

«Коммерсантъ» узнал о риске заморозки выпуска процессоров Baikal
Технологии и медиа
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

РБК направил запрос в Минпромторг и представителю вице-премьера Юрия Борисова.

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий и председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев говорит, что если у «Кибертеха» действительно есть планы по созданию или пересборке еще «живых» предприятий, способных заняться производством электроники в новых условиях, то такой холдинг полного цикла был бы полезен. «Если до санкций отдельные предприятия электроники могли встраиваться в мировые производственные цепочки или приобретать на мировом рынке необходимые компоненты, материалы и оборудование, то сейчас они оказались выкинутыми из цепочек. Возникла потребность в срочном выстраивании таких цепочек внутри страны или на новых рынках. Без этого бизнес станет совсем нерентабельным, а то и невозможным», — указал Комлев. Также «неординарных решений», по его словам, требуют внешняя логистика и вопросы оплаты, и один из способов — «консолидировать заказы и спрятаться за спину крупных госкорпораций».

Разработчик процессоров «Эльбрус» перенесет их производство с Тайваня
Технологии и медиа
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

После начала специальной военной операции на Украине ряд стран наложили санкции в отношении России, из-за которых Intel, AMD и другие крупные разработчики процессоров отказались поставлять их в Россию, а крупнейшая мировая фабрика — тайваньская TSMC — производить разработанные российскими компаниями процессоры «Эльбрус», Baikal, «Скиф» и др. Также возникли сложности с производством за рубежом серверного, телекоммуникационного и другого оборудования и их поставкой в Россию. Частично власти рассчитывают решить проблему за счет параллельного импорта, который предполагает возможность поставки продукции без разрешения правообладателя, но вопрос с восстановлением производства российских разработок по-прежнему остается нерешенным.

В то же время Николай Комлев напомнил, что помимо плюсов вариант консолидации заказов будет нести также риски вторичных санкций. При этом, по информации Комлева, помимо «Ростеха» есть еще три группы компаний, «планирующих консолидацию под развертывание своих экосистем в сфере электроники и телекома». Однако детали он не уточнил.

Авторы
Теги
Анна Балашова Анна Балашова
При участии
Инна Сидоркова
Ростех электроника

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о риске заморозки выпуска процессоров Baikal
Технологии и медиа
Разработчик процессоров «Эльбрус» перенесет их производство с Тайваня
Технологии и медиа
Производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи продукции в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter