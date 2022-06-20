Новая «дочка» «Ростеха» объединит активы в сфере электроники и «железа»

Новая «дочка» «Ростеха» «Кибертех» объединит компании в сфере микроэлектроники, производства оборудования и др. При этом речь может идти как о своих активах госкомпании, так и других игроков

Фото: q-pol.ru

РБК стали известны подробности создания «Кибертеха». Эта компания была зарегистрирована в конце марта для управления холдинг-компаниями, ее адрес регистрации совпадал с адресом «Ростеха», и представитель последней подтверждал «Интерфаксу», что компания создана госкорпорацией, но зачем, не пояснял. В начале апреля «Кибертех» возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов.

По словам двух собеседников РБК, знакомых с планами «Кибертеха», этот холдинг должен объединить активы «Ростеха», а также «других государственных или частных компаний в сфере микроэлектроники, фотоники, ИТ, телекоммуникационных и сетевых технологий». Предполагается, что он будет заниматься проектами по импортозамещению элементов критической информационной инфраструктуры (к ней относятся сети связи и информсистемы госорганов, финансовых, энергетических и ряда других компаний), оборудования, программного обеспечения и кибербезопасности, а также привлекать господдержку и обеспечивать необходимое регулирование в области микроэлектроники и ИТ, рассказал один из собеседников.

По его информации, правление «Ростеха» поручило до 15 июля представить предложения по внесению активов в «Кибертех». Среди них рассматриваются доли «Ростеха» в компаниях «Спектр», «Элемент», Центре компьютерного моделирования, «РТ-Информ», «Системы управления», «РТ-Проектные технологии», Национальном центре информатизации, «Национальные технологии», Новосибирском институте программных систем (НИПС). Источник РБК, близкий к «Ростеху», сказал, что список активов пока обсуждается и финальный вариант, «скорее всего, будет выглядеть иначе».

Представитель «Ростеха» заявил, что «перекомпоновка активов корпорации происходит исключительно под решение наиболее актуальных задач». «Формирование нового холдинга и включение в его состав тех или иных активов относятся к компетенции наблюдательного совета корпорации. Соответствующий вопрос на рассмотрение набсовета не выносился, поэтому комментарии преждевременны», — сказал он.

Почти все перечисленные собеседником РБК компании, которые могут войти в «Кибертех», прямо или косвенно на 100% принадлежат «Ростеху». В частности, «Спектр» был создан для разработки телекоммуникационного оборудования для сетей мобильной связи четвертого (4G), пятого (5G) и следующих поколений связи и его серийного производства; «РТ-Информ» является центром компетенций госкорпорации по информационным технологиям; «Системы управления» разрабатывают программное обеспечение для государственных и военных структур.

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В двух компаниях у «Ростеха» нет 100%. Первая — «Элемент» — совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» (владеют по 50%), которое объединило их активы в области микроэлектроники. Представитель АФК «Система» отказался от комментариев. Вторая — НИПС — принадлежит структурам «Ростеха» на 79,89%. Связаться с остальными совладельцами института не удалось.

В середине апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что «Ростех» предложил президенту России передать госкорпорации 47% уставного капитала «Ростелекома»: 35,91%, принадлежащие Росимуществу, 7,93%, принадлежащие ВТБ, и 3,16%, принадлежащие ВЭБу. В качестве обоснования «Ростех» указывал, что они и «Ростелеком» решают задачи в смежных областях, а в условиях санкций необходима «жесткая координация и концентрация ресурсов со стороны государства и отечественной промышленности». Однако в середине июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что правительство не поддержало передачу доли «Ростелекома» в «Ростех».

Нужна ли единая компания

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума, который проходил с 16 по 18 июня, сообщил РБК, что слышал об идее создания «Кибертеха». По его словам, для создания такой структуры не потребуется одобрение Минцифры, но министерство поддерживает консолидацию усилий на базе сильного игрока «с учетом текущих условий». В то же время он считает важным, чтобы на рынке не создавался перекос: «Благодаря большим ресурсам и возможностям госкомпании могут привлекать больше специалистов. Но важно, создавая условия для консолидации усилий, не забывать об интересах небольших компаний».

РБК направил запрос в Минпромторг и представителю вице-премьера Юрия Борисова.

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий и председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев говорит, что если у «Кибертеха» действительно есть планы по созданию или пересборке еще «живых» предприятий, способных заняться производством электроники в новых условиях, то такой холдинг полного цикла был бы полезен. «Если до санкций отдельные предприятия электроники могли встраиваться в мировые производственные цепочки или приобретать на мировом рынке необходимые компоненты, материалы и оборудование, то сейчас они оказались выкинутыми из цепочек. Возникла потребность в срочном выстраивании таких цепочек внутри страны или на новых рынках. Без этого бизнес станет совсем нерентабельным, а то и невозможным», — указал Комлев. Также «неординарных решений», по его словам, требуют внешняя логистика и вопросы оплаты, и один из способов — «консолидировать заказы и спрятаться за спину крупных госкорпораций».

После начала специальной военной операции на Украине ряд стран наложили санкции в отношении России, из-за которых Intel, AMD и другие крупные разработчики процессоров отказались поставлять их в Россию, а крупнейшая мировая фабрика — тайваньская TSMC — производить разработанные российскими компаниями процессоры «Эльбрус», Baikal, «Скиф» и др. Также возникли сложности с производством за рубежом серверного, телекоммуникационного и другого оборудования и их поставкой в Россию. Частично власти рассчитывают решить проблему за счет параллельного импорта, который предполагает возможность поставки продукции без разрешения правообладателя, но вопрос с восстановлением производства российских разработок по-прежнему остается нерешенным.

В то же время Николай Комлев напомнил, что помимо плюсов вариант консолидации заказов будет нести также риски вторичных санкций. При этом, по информации Комлева, помимо «Ростеха» есть еще три группы компаний, «планирующих консолидацию под развертывание своих экосистем в сфере электроники и телекома». Однако детали он не уточнил.