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Институт «Роскосмоса» нашел в «каплях» из аппаратов СССР угрозу спутникам
Спутникам, которые сейчас находятся на высоте 950 км, грозит опасность в виде облака из калий-натриевых капель, предупредили в научном институте «Роскосмоса». Эти выбросы были сделаны советскими ядерными реакторами в 1970-х годах
Старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным космическим аппаратом «Амазонас-5» в 2017 году (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Работающим сейчас в космосе аппаратам и спутникам может грозить облако из калий-натриевых капель, выброшенных из ядерных реакторов советских спутников. Об этом на конференции по космическому мусору в Институте космических исследований Российской академии наук (РАН) рассказал представитель головного научного института «Роскосмоса» — Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — Сергей Мещеряков, передает «РИА Новости».

Большую опасность выбросы, по его данным, представляют для космических аппаратов, которые действуют высоте около 1000 км.

«Максимум опасности имеется для спутников, которые находятся на высоте 950 км», — уточнил Мещеряков, заметив, что именно на этой высоте в 1970-е годы произошли выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников. Натрий-калиевый сплав, пояснил представитель предприятия, использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки «УС-А».

«Этот мусор был выброшен нашими аппаратами и поэтому обязанность России следить за этим мусором», — добавил Мещеряков, указав, что капли, о которых идет речь, медленно испаряются. В частности, одна капля размером порядка 10 мм будет испаряться в течение 800 лет, пояснил ученый. «Этот процесс очень длительный», — добавил он, заметив, что торможение капель в атмосфере Земли также происходит очень медленно.

Запуски спутников серии «УС-А», о которых упоминал Мещеряков, производились с 1965-го по 1988 год. Работа над этими аппаратами была остановлена только после 1988 года под давлением стран НАТО, а также из-за низких технических характеристик энергетической установки.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: ЦНИИмаш, Спутник
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