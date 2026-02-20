The Verge предсказал «Рамагеддон» на рынке смартфонов из-за дефицита ОЗУ

Аналитики предупреждают о «RAMageddon» и подорожании устройств до 8% и выше, пишет The Verge. Мировой дефицит оперативной памяти может привести к росту цен на флагманские и бюджетные смартфоны

Фото: Virrage Images / Shutterstock

Дефицит оперативной памяти (ОЗУ, RAM, Random Access Memory) вскоре приедет к удорожанию смартфонов, а также ноутбуков и игровых приставок, пишет издание The Verge со ссылкой на аналитиков.

Cитуация на рынке ОЗУ, названная изданием «RAMageddon», усугубится в 2026 году. Аналитики IDC, Omdia и Counterpoint отмечают, что стоимость чипов памяти за последний год выросла в несколько раз в зависимости от типа. Основной причиной называют высокий спрос со стороны компаний, развивающих технологии искусственного интеллекта.

Дефицит памяти влияет «на весь сектор», считает глава компании Qualcomm, занимающаяся разработкой и производством микросхем для мобильных телефонов, Кристиано Амон.

Цена ОЗУ в телефоне среднего сегмента составляет около 15–20% от себестоимости, во флагманах — в 10–15%, приводит оценки IDC. Если ранее аналитики прогнозировали умеренный рост средней цены, то теперь ожидают подорожание до 8% в 2026 году, при этом более заметный рост возможен в бюджетном сегменте. По оценкам, устройства стоимостью около $500 могут подорожать до $600 и выше.

Давление испытывают и крупнейшие производители. По данным The Wall Street Journal, даже Apple сталкивается с ростом затрат на память на фоне конкуренции со стороны ИИ-компаний.

Проблемы затрагивают рынок персональных компьютеров и ноутбуков, а также игровых приставок, пишет The Verge. Крупные производители такие как Lenovo, Dell, HP, Asus и Acer рассматривают повышение цен на 10–30%, а сам рынок в 2026 году может ужаться на 4,9–8,9%.

Ситуация отражается и на рынке игровых консолей. Bloomberg сообщал о возможном переносе сроков выхода новых консолей и повышении цен на портативные игровые системы.

В результате, как отмечает The Verge, рост затрат производителей в конечном счете будет переложен на потребителей — через повышение цен или уменьшение возможностей и производительности новых устройств.