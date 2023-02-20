Ученые решили пробурить скважину к центру Земли в поисках истоков жизни

Скважина находится в Атлантическом океане, ее пробурили около 20 лет назад. Ученые хотят углубить ее, чтобы выяснить, могло ли смешение минералов и морской воды привести к зарождению жизни

В апреле из порта Понта Делгада на Азорских островах отправится экспедиция ученых, которая должна будет углубить скважину на дне Атлантического океана, пробуренную 20 лет назад. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на руководителя экспедиции, геолога Питера Блюма.

В состав группы войдут геологи, микробиологи и другие ученые. Они должны будут углубить скважину в массиве в Северной части Атлантического океана. Этот массив представляет собой возвышенность на океанском дне высотой около 14 тыс. футов (4,3 тыс. м), отмечает издание.

Скважину, к которой отправится экспедиция, пробурили около 20 лет назад. Ее глубина составляет 1400 м, а диаметр — 15 дюймов (примерно 38 см). Ее собираются углубить до 6750 футов или 2057 м, пишет газета. Расстояние, которое предстоит пройти буровым инструментам, по данным издания, превышает высоту Всемирного торгового центра (541 м), уничтоженного в результате теракта 11 сентября 2001 года.

Чтобы углубить скважину, ученые спустят на дно океана буровые инструменты. Их погрузят на глубину около 1645 м.

Массив, где ученые собираются пробурить скважину, представляет собой тоническое окно, где раздвигаются тектонические плиты. В результате субстанция мантии Земли выходит на поверхность. За счет бурения таких окон ученые могут исследовать внутреннюю структуру планеты по образцам, достать которые при иных обстоятельствах было бы невозможно.

Исследователи планируют взять образцы с достигнутой глубины, чтобы выяснить, могло ли смешение морской воды и минералов, в частности, оливина, спровоцировать зарождение жизни на Земле и на других планетах.

Ученые будут стремиться добраться до глубины, где, как считается, происходит эта реакция, однако температура выходит за пределы, при которых может существовать жизнь. Обнаружение на такой глубине органических молекул позволит подтвердить, что реакция способствует возникновению жизни, сказала The Wall Street Journal одна из руководителей экспедиции Сьюзен Лэнг. Ожидается, что температура в конце углубленной скважины составит более 200 градусов по шкале Цельсия.