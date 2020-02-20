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Связанный с Михалковым фонд стал центром экспертизы Минкультуры

Минкультуры выделило Российскому фонду культуры субсидии на 2,8 млрд руб. Фонд, среди учредителей которого Никита Михалков, Юрий Башмет и Борис Любимов, станет модератором проектов, которые финансирует министерство
Никита Михалков (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» 31 января 2020 года получила от Минкультуры субсидию в размере 1,94 млрд руб., 3 февраля фонду было выделено еще 900 млн руб., следует из материалов единого портала бюджетной системы.

Российский фонд культуры получит эти субсидии сразу на три года: в 2020-м, по данным опубликованных соглашений, ему будет перечислено суммарно 762,5 млн руб., в 2021–2022 годах — по 1 млрд руб.

Ранее размер предоставленных фонду субсидий от Минкультуры не превышал 214 млн руб. — такая общая сумма была выделена в прошлом году. В 2018 году фонд вообще не получал субсидий, следует из материалов бюджетного портала.

С 2014 года субсидии свыше 2,5 млрд руб. Минкультуры выделяло лишь 19 раз, из них 13 напрямую получили учреждения (Мариинский театр, Российская государственная библиотека, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и т.п.), одна субсидия предназначалась министерству культуры Новгородской области, оставшиеся пять были перечислены Фонду кино, предоставляющему господдержку кинопродюсерам, свидетельствуют данные единого портала бюджетной системы.

Учредителями общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» являются, согласно сведениям ЕГРЮЛ, само Минкультуры, режиссер и продюсер Никита Михалков, и.о. ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина и отец министра культуры Ольги Любимовой Борис Любимов, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов и дирижер Юрий Башмет.

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Все учредители входят и в совет фонда, который возглавляет Никита Михалков. В совет фонда, как указано на его сайте, избраны также помощник президента Владимир Мединский, митрополит Тихон (Шевкунов), гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, скульптор Зураб Церетели, гендиректор Большого театра Владимир Урин и др.

Как Минкультуры объясняет выдачу субсидий

Представитель Минкультуры сообщил РБК, что Российский фонд культуры стал «центром по экспертизам, оператором и модератором всех творческих проектов, которые проходят сегодня в культуре», — по аналогии с Фондом президентских грантов.

«Таких проектов много, раньше ими занималось министерство, но теперь ими как оператор занимается Российский фонд культуры», — объясняет представитель министерства. Он привел два примера. Первый — конкурс на предоставление грантов в рамках нацпроекта «Культура», для проведения которого фонд создал «интерактивную электронную платформу». На предоставление грантов в рамках этого проекта в 2020 году выделено 300 млн руб., их между собой поделят 100 проектов в сфере народного, музыкального, театрального и хореографического творчества. На гранты могут претендовать только те проекты, которые «направлены на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ», указано на сайте Российского фонда культуры. Второй пример — финансирование проекта «Волонтеры культуры».

В соглашении о предоставлении Российскому фонду культуры субсидий на 1,94 млрд руб. не указаны конкретные проекты, лишь говорится о том, что бюджетные средства должны быть потрачены, в частности, на «создание условий для эстетического воспитания», «поддержку юных талантов», «проведение и поддержку мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности», «организацию международных культурных обменов и фестивалей». В самом Российском фонде культуры на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Почему фонд зарегистрирован как ООГО

Статус общероссийской общественно-государственной организации (ООГО) бывшая некоммерческая организация «Российский фонд культуры» получила по указу президента Владимира Путина от 31 октября 2016 года. В результате реорганизации фонд сможет получать субсидии из бюджета, объяснял тогда смысл реорганизации советник президента по культуре Владимир Толстой.

У юрлиц, зарегистрированных как общероссийская общественно-государственная организация, нет типового регулирования, объясняет адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. Как правило, такие организации создаются для решения конкретных задач, как, например, другое известное ООГО — «ДОСААФ России», напоминает юрист.

Выдача госфинансирования через такой фонд, а не напрямую через Минкультуры, удобна в первую очередь ведением отчетности, подтверждает Энтин. Дело в том, что Минкультуры должно отчитываться перед Федеральным казначейством за каждую выданную субсидию, в то время как система отчетности Российского фонда культуры намного проще. Министерство фактически сможет отчитываться перед Казначейством за одну крупную субсидию фонду, а эта организация уже будет отчитываться перед министерством за распределение этих средств в рамках их договоренностей между собой, полагает Энтин. По его мнению, организация, получая госсубсидии, дистанцируется от Минкультуры и в отличие от подотчетного министерству Фонда кино сможет перечислять субсидии на те цели, которые определит совет фонда.

Вопрос преемственности

Российский фонд культуры существует с 1996 года и считает себя преемником Советского фонда культуры, созданного в 1986 году по инициативе филолога и культуролога Дмитрия Лихачева и Раисы Горбачевой.

Никита Михалков возглавил Советский фонд культуры в 1993 году и спустя три года реорганизовал его в некоммерческую организацию «Российский фонд культуры». С его приходом фонд, как указано на его сайте, выстроил «взаимодействие с государственными органами федерального и регионального уровня, Московской патриархией, влиятельными фондами и общественными структурами».

«Вопрос о том, насколько фонд Никиты Михалкова является правопреемником Фонда культуры, который существовал при мне, крайне спорный», — говорил Лихачев в 1998 году в интервью «Коммерсанту».

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Минкультуры, Никита Михалков, Владимир Легойда, фонд ..., культура, господдержка
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