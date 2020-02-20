Связанный с Михалковым фонд стал центром экспертизы Минкультуры

Все учредители входят и в совет фонда, который возглавляет Никита Михалков. В совет фонда, как указано на его сайте, избраны также помощник президента Владимир Мединский, митрополит Тихон (Шевкунов), гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, скульптор Зураб Церетели, гендиректор Большого театра Владимир Урин и др.

Как Минкультуры объясняет выдачу субсидий

Представитель Минкультуры сообщил РБК, что Российский фонд культуры стал «центром по экспертизам, оператором и модератором всех творческих проектов, которые проходят сегодня в культуре», — по аналогии с Фондом президентских грантов.

«Таких проектов много, раньше ими занималось министерство, но теперь ими как оператор занимается Российский фонд культуры», — объясняет представитель министерства. Он привел два примера. Первый — конкурс на предоставление грантов в рамках нацпроекта «Культура», для проведения которого фонд создал «интерактивную электронную платформу». На предоставление грантов в рамках этого проекта в 2020 году выделено 300 млн руб., их между собой поделят 100 проектов в сфере народного, музыкального, театрального и хореографического творчества. На гранты могут претендовать только те проекты, которые «направлены на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ», указано на сайте Российского фонда культуры. Второй пример — финансирование проекта «Волонтеры культуры».

В соглашении о предоставлении Российскому фонду культуры субсидий на 1,94 млрд руб. не указаны конкретные проекты, лишь говорится о том, что бюджетные средства должны быть потрачены, в частности, на «создание условий для эстетического воспитания», «поддержку юных талантов», «проведение и поддержку мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности», «организацию международных культурных обменов и фестивалей». В самом Российском фонде культуры на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Почему фонд зарегистрирован как ООГО

Статус общероссийской общественно-государственной организации (ООГО) бывшая некоммерческая организация «Российский фонд культуры» получила по указу президента Владимира Путина от 31 октября 2016 года. В результате реорганизации фонд сможет получать субсидии из бюджета, объяснял тогда смысл реорганизации советник президента по культуре Владимир Толстой.

У юрлиц, зарегистрированных как общероссийская общественно-государственная организация, нет типового регулирования, объясняет адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. Как правило, такие организации создаются для решения конкретных задач, как, например, другое известное ООГО — «ДОСААФ России», напоминает юрист.

Выдача госфинансирования через такой фонд, а не напрямую через Минкультуры, удобна в первую очередь ведением отчетности, подтверждает Энтин. Дело в том, что Минкультуры должно отчитываться перед Федеральным казначейством за каждую выданную субсидию, в то время как система отчетности Российского фонда культуры намного проще. Министерство фактически сможет отчитываться перед Казначейством за одну крупную субсидию фонду, а эта организация уже будет отчитываться перед министерством за распределение этих средств в рамках их договоренностей между собой, полагает Энтин. По его мнению, организация, получая госсубсидии, дистанцируется от Минкультуры и в отличие от подотчетного министерству Фонда кино сможет перечислять субсидии на те цели, которые определит совет фонда.