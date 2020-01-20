Мединский поручил проработать вопрос с бесплатным показом кино школьникам

И.о. министра культуры Владимир Мединский на встрече с лидерами киноотрасли, которая прошла в Министерстве культуры в понедельник, 20 января 2020 года, поручил департаменту кинематографии Минкультуры проработать вопрос господдержки походов школьников в кино. До марта этого года профильный департамент должен предложить программу, которая бы регламентировала, как именно школьники смогут бесплатно посещать кинотеатры, передает корреспондент РБК. По задумке Мединского, это могут быть абонементы или билеты на культурные мероприятия, которые будут выдаваться учащимся в качестве поощрения за хорошую успеваемость.

Мединский действительно дал такое поручение, подтвердила пресс-служба Минкультуры.

Необходимость организации бесплатных кинопоказов для школьников Мединский на встрече с лидерами киноотрасли объяснил тем, что таким образом у молодого поколения выработается привычка смотреть кино на большом экране, а не на смартфоне, как это происходит сейчас. К тому же, по словам Мединского, кино выполняет образовательную функцию. В качестве примера такого образовательного кино и.о. министра привел картину о восстании декабристов «Союз Спасения», одним из продюсеров которой выступает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Фильм вышел в прокат 26 декабря 2019 года и к 20 января, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, заработал 689,4 млн руб. Размер безвозвратной субсидии государственного Фонда кино на производство «Союза Спасения» составил 400 млн руб., общий производственный бюджет — 980 млн руб.

Мединский поручил департаменту кинематографии также подготовить обращение от его лица к Минпросвещению. Финансирование кинопоказов для школьников возьмет на себя Минкультуры, уточнил и.о. министра культуры, не сообщив подробностей.

В 2018 году каждый третий посетитель кинотеатра относился к возрастной группе 25–34 лет, что составляет 33% аудитории кинотеатров, указано в подготовленном Фонде кино отчете «Российская киноиндустрия — 2018». На втором месте зрители в возрасте 18–24 лет с долей 24%. Подростковая аудитория (зрители 12–17 лет) составляла лишь 17% общего числа посетителей кинотеатров. При этом 69% этих зрителей посещают кинотеатр один-два раза в месяц и считаются активной аудиторией. Данные по киноаудитории за 2019 год Фонд кино пока еще не публиковал.