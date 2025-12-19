Крупнейшие книгоиздатели сообщили о повышении комиссий маркетплейсов

Главы книжных издательств сообщили о повышении комиссий Wildberries и Ozon с начала 2026 года, но сами маркетплейсы эту информацию опровергли. Издатели утверждают, что будут вынуждены повышать цены в среднем на 10% уже с 1 января

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский книгоиздатели получили от маркетплейсов Wildberries и Ozon уведомления о повышении в 2026 году комиссий на книжную продукцию. Об этом в ходе пресс-колла сообщил глава одного из крупнейших издательство «Эксмо» Евгений Капьев, передает корреспондент РБК. Информацию РБК также подтвердили глава издательства «Росмэн» Борис Кузнецов и гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин.

У всех книжных издательств увеличивается комиссия на Ozon и Wildberries, заявил Капьев. «Весь книжный рынок получил офферы от маркетплейсов, и там стоит рост комиссий, — сказал он. — Соответственно, это прямо сразу скажется с 1 января на продажах. В среднем я оцениваю где-то на 10%». В разговоре с РБК Капьев уточнил, что в зависимости от конкретных условий комиссия поднимается на 7-10%, но «Эксмо» пока ведет переговоры.

Алексей Ильин из «Альпины» также сообщил, что «знает о планах повысить комиссии маркетплейсов». Если это действительно произойдет, то совокупно в 2026 году существенно возрастет нагрузка на издательский бизнес, отметил он. «Помимо ухудшения условий работы с маркетплейсами, где сейчас продается до 70% печатных книг, также повышаются и налоги, — объясняет он. — Планируется повышение соцвзносов для малого и среднего бизнеса с 15% до 30%, повышается НДС до 22% и отменяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами. Нам надо будет доплачивать 25% подоходного налога на платежи иностранным правообладателям. Все это очень беспокоит».

Глава «Росмэна» Борис Кузнецов подтвердил, что комиссии и тарифы маркетплейсов поднимаются. И издательства, по его словам, могут реагировать на это только одним способом — повышением цен. «В этом году рывок чуть более ощутимый, чем раньше, думаю, он может привести к итоговому повышению цен на маркетплейсах на 10-15%», — заявил Кузнецов.

Что говорят маркетплейсы

Сами маркетплейсы Ozon и Wildberries официально опровергли РБК информацию о повышении комиссий для книгоиздателей. Так, представитель «РВБ» (объединенной Wildberries&Russ) заявил, что «эта информация не соответствует действительности». «Как мы ранее и сообщали, с 1 ноября Wildberries заморозила размер комиссии по всем моделям продаж на шесть месяцев, — сказали в пресс-службе маркетплейса. — Мы понимаем, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии наших продавцов с платформой, поэтому и сделали такой важный шаг».

Ozon также опроверг увеличение комиссий с 1 января по всем категориям, помимо свежих продуктов. «Ozon был и остается платформой для роста российского бизнеса, — утверждают в компании. — Именно для предпринимателей мы масштабируем логистическую инфраструктуру до самых удаленных регионов России и реализуем различные меры поддержки. Наши комиссии для продавцов остаются на рыночном уровне и сопоставимы с другими крупными участниками рынка». Изменения комиссий по части категорий в Ozon назвали «ответом на объективный рост операционных затрат: подорожание топлива и логистики, аренды складов и транспорта, рост налоговой нагрузки и так далее».

В декабре «Яндекс Маркет», как напомнили в пресс-службе этого маркетплейса, объявил о тестировании новой модели работы с продавцами — со сниженной комиссией за размещение и ограничением применения собственных скидок. «Оно проходит поэтапно: мы начали с категории «Товары для красоты», где анализируем обратную связь от партнеров и происходящие изменения», — сказал представитель «Яндекс Маркета». В случае позитивных результатов маркетплейс планирует масштабировать эту модель на все остальные категории в первой половине 2026 года. При этом в компании также уточнили, что не будут повышать тарифы для издателей книг с 1 января.

Комиссии маркетплейсов за реализацию товаров (процент, который платит продавец с продаж своей продукции на онлайн-платформе) на Wildberries и Ozon в 2025 году в ряде категорий заметно выросли, следует из открытых данных площадок, которые проанализировал РБК. В частности, комиссии почти на всю книжную продукцию на Wildberries по модели FBO (Fulfillment by Operator — доставка со склада маркетплейса), с декабря прошлого года выросли с 19,5% до 29,5%. На книги свыше 300 руб. на Ozon — с 22% до 39%. При этом сейчас в таблице категорий, которые будут действовать на маркетплейсе с января, указано, что они сохранятся на уровне 39%.