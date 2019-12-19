Гендиректор Twitter демонстративно отписался от Цукерберга

Для этого Джек Дорси прибегнул к помощи аккаунта, который отслеживает действия известных топ-менеджеров в Twitter. Пресс-служба компании оценила произошедшее в виде эмодзи с козой, напомнив об одном из ужинов миллиардеров

Джек Дорси (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Сооснователь и генеральный директор Twitter Джек Дорси отписался от аккаунта главы Facebook Марка Цукерберга в сети микроблогов. Об этом сообщает Mashbale.

Как отмечает издание, действия пользователя, когда тот решает отписаться от любого другого юзера, никак не отображаются в аккаунте, что, по сути, остается неизвестным для всех. И чтобы 4,4 млн подписчиков Дорси узнали о его решении отписаться от Цукерберга, тот сперва подписался на аккаунт Big Tech Alert, который отслеживает действия гендиректоров и топ-менеджеров ИТ-компаний в Twitter.

После того как Дорси подписался на вышеуказанный аккаунт, в нем появилась соответствующая запись. Затем гендиректор Twitter демонстративно отписался от микроблога Цукерберга, что также отразилось в отдельном сообщении Big Tech Alert.