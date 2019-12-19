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Гендиректор Twitter демонстративно отписался от Цукерберга
Для этого Джек Дорси прибегнул к помощи аккаунта, который отслеживает действия известных топ-менеджеров в Twitter. Пресс-служба компании оценила произошедшее в виде эмодзи с козой, напомнив об одном из ужинов миллиардеров
Джек Дорси (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Сооснователь и генеральный директор Twitter Джек Дорси отписался от аккаунта главы Facebook Марка Цукерберга в сети микроблогов. Об этом сообщает Mashbale.

Как отмечает издание, действия пользователя, когда тот решает отписаться от любого другого юзера, никак не отображаются в аккаунте, что, по сути, остается неизвестным для всех. И чтобы 4,4 млн подписчиков Дорси узнали о его решении отписаться от Цукерберга, тот сперва подписался на аккаунт Big Tech Alert, который отслеживает действия гендиректоров и топ-менеджеров ИТ-компаний в Twitter.

После того как Дорси подписался на вышеуказанный аккаунт, в нем появилась соответствующая запись. Затем гендиректор Twitter демонстративно отписался от микроблога Цукерберга, что также отразилось в отдельном сообщении Big Tech Alert.

Как отмечает Mashbale, Цукерберг перестал публиковать твиты в 2012 году. Издание предположило, что подобным ходом Дорси хотел сделать некое заявление, а не просто почистить свой аккаунт и что глава Facebook мог воспользоваться Twitter, чтобы заблокировать Дорси, на что сооснователь сети микроблогов решил ответить более радикально.

Mashable сделала запрос в пресс-службы Twitter с целью узнать, с чем были связаны действия Дорси. Немедленно ответ получен не был, однако спустя некоторое время пресс-служба компании отреагировала в виде эмодзи с изображением козы.

Таким образом Twitter сделал отсылку к январскому интервью Дорси, которое тот дал журналу Rolling Stone. В нем гендиректор компании рассказал о своей самой запоминающейся встрече с Цукербергом. По его словам, глава Facebook до их совместного ужина убил «лазерным пистолетом» козу, чье мясо затем было подано на стол. Дорси также указал, что мясо было холодным, поэтому он ограничился салатом.

В 2011 году Цукерберг в интервью Fortune сообщил, что решил употреблять в пищу мясо только животных, убитых им собственноручно. «В этом году я практически стал вегетарианцем, потому что позволяю себе есть мясо только тех животных, что убиваю сам», — говорил миллиардер.

По словам Цукерберга, многие забывают, что каждый раз, когда едят мясо, это связано с убийством живого существа. «Моей целью было не дать себе забыть об этом», — отмечал он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Джек Дорси, Марк Цукерберг, Twitter
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