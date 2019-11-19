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Google запустила облачный игровой сервис
Google выходит на рынок облачных игровых сервисов. Платформа Stadia должна позволить игрокам даже с маломощными компьютерами играть в современные игры лишь при наличии скоростного интернета
Логотип Stadia (Фото: Google)

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia, говорится в блоге компании. В первый день в сервисе были доступны 22 игры, к концу года компания обещает увеличить их количество.

«Начиная с сегодняшнего дня играть в игры на телевизоре 4K без консоли, запускать игры в браузере Chrome на простом ноутбуке или получать удовольствие от самых объемных игр из когда-либо созданных на вашем телефоне — это реальность», — говорится в анонсе сервиса.

Механика облачного сервиса заключается в том, что все игровые процессы просчитываются на удаленных серверах, после чего данные через сеть передаются на компьютер игрока. Таким образом, пользователь может запустить даже очень требовательную к ресурсам игру на старом ноутбуке, если при этом у него есть доступ к высокоскоростному интернету. Для использования Stadia также требуется браузер Google Chrome. Стоимость подписки на Stadia Pro составит $9,99 в месяц. В следующем году, как анонсировала Google в июне, появится также пакет Stadia Base: он будет бесплатным, однако пользователям придется покупать все игры дополнительно, а качество графики будет сильно ограничено.

В России запуск Stadia был отложен на более поздний срок. Пока сервис доступен жителям США, Канады, Мексики, Австралии, Индии, Великобритании, Германии, Италии и ряда других стран. На момент запуска платформы в ней были доступны 22 игры, в том числе Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2 и Wolfenstein: Youngblood.

Сразу после запуска раннего доступа мнения специалистов о качестве новой платформы разделились. Так, по данным, которые получили авторы портала Eurogamer, Stadia во всех тестах уступила консоли Xbox One X по скорости отклика на команду игрока. В то же время авторы отмечают, что задержка в 40 — 50 миллисекунд все же не является в большинстве игр критичной. Кроме того, Stadia слегка уступает по качеству графики.

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В 2018 году собственный облачный игровой сервис Project Atlas анонсировал разработчик игр Electronic Arts, в сентябре 2019 года он вышел на этап технического тестирования. В октябре началось публичное тестирование сервиса Project xCloud от Xbox. К числу популярных облачных игровых сервисов также относятся действующий в России PowerCloudGame.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Google, игры, облачные платформы
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