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Акции «Яндекса» на Московской бирже подешевели на 17%
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Акции «Яндекса» на Московской бирже подешевели на 17%
Технологии и медиа, 17:09
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Акции «Яндекса» на Московской бирже подешевели на 17%
За пять минут стоимость бумаг компании упала примерно на 150 руб. за штуку. Накануне акции «Яндекса» на бирже NASDAQ подешевели более чем на 17% на фоне сообщений о сделке со Сбербанком
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Акции Yandex N.V. (головная компания группы «Яндекс», зарегистрированная в Нидерландах) на Московской бирже резко подешевели. ​За пять минут, начиная с 16:30 мск 19 октября, стоимость бумаг упала примерно на 150 руб. за штуку — с более чем 2 тыс. руб. до 1851 руб. На пике падения стоимость акций снизилась по сравнению с закрытием вчерашних торгов (2235 руб.) на 17,18%.

«Яндекс» подешевел на $1 млрд после сообщений о сделке со Сбербанком
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Стоимость бумаг на бирже NASDAQ также снижается, однако куда медленнее — на минимуме стоимость акций снизилась до отметки $28,28, что примерно на 4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Однако накануне, 18 октября, на NASDAQ произошел настоящий обвал — за день акции Yandex N.V. подешевели на 17,81%. В результате рыночная капитализация компании снизилась более чем на $2 млрд — с $11,78 млрд до $9,68 млрд.

Аналитик «Уралсиба» Константин Белов отмечает, что в пятницу торги бумагами «Яндекса» на NASDAQ открылись небольшим ростом, однако вскоре вновь сменились падением. «Так как уровень котировок «Яндекса» поддерживается именно зарубежными инвесторами, падение котировок происходит и на Мосбирже. Кроме того, у компании много мелких инвесторов, которые в подобной ситуации начинают спекулировать акциями или просто скидывают их в преддверии выходных, что также влияет на динамику котировок», — пояснил аналитик.

Обвал котировок 18 октября произошел после того, как газета «Ведомости» и издание The Bell сообщили, что Сбербанк, владеющий сейчас лишь «золотой акцией» «Яндекса», намерен стать крупным акционером интернет-компании или даже взять ее под свой контроль, а руководство Сбербанка это сообщение опровергло.

«Падение акций «Яндекса» на NASDAQ говорит о том, что инвесторы поверили слухам о грядущей сделке. Динамика котировок на Мосбирже повторяет движение на NASDAQ. Не исключаю, что вторая волна распродаж в пятницу вечером на Мосбирже может быть связана с тем, что сотрудники фондов, являющихся миноритарными акционерами, обратились за разъяснениями к менеджерам «Яндекса» и, возможно, они услышали что-то, что им не понравилось», — пояснил аналитик «Открытие Брокера» Тимур Нигматуллин.

К 17:05 мск стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже составляла 1870 руб. (минус 16,33% к моменту закрытия​ предыдущих торгов), на бирже NASDAQ — $28,6 (минус 3,02%).​

Авторы: Евгений Калюков, Александра Посыпкина.
Теги: «Яндекс» , Фондовый рынок
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