ТАСС узнал о планах блокировать сервисы анонимных виртуальных номеров
Использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номера) является угрозой безопасности в сфере связи и интернета, сервисы по их выдаче начнут блокировать с 1 сентября 2024 года. Такое постановление приняло правительство, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
К перечню угроз в сфере связи и интернета добавили пункт о доступе к онлайн-ресурсам и мессенджерам без идентификации пользователей.
Виртуальные номера используются для регистрации в соцсетях, мессенджерах либо сервисах, не предоставляющих услуги для российских пользователей (например, ChatGPT). Такие номера сдаются в аренду и не привязаны к персональным данным конкретного абонента.
В марте проект постановления предложил Роскомнадзор, аргументируя ограничения тем, что регистрация на сайтах через виртуальные номера «способствует использованию услуг связи в противоправных целях» и нарушает безопасность интернета в России.
Эксперт юридической фирмы DRC Евгений Кравченко отметил тогда, что в России не запрещено пользоваться виртуальными номерами, но «вот если через виртуальный номер или VPN совершить правонарушение и если удастся соотнести вас и сервис, тогда, очевидно, угроза наказания будет».
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