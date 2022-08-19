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Оператора впервые оштрафовали за вызов с подменного иностранного номера

В России впервые оштрафовали оператора за пропуск вызова с подменного зарубежного номера
Ответственность за пропуск с подменных номеров введена в конце прошлого года. В Роскомнадзоре пояснили, что опасность пропуска таких звонков состоит в возможности использования их террористами

Суд оштрафовал на 1 млн руб. французского оператора связи «Оранж Бизнес Сервисез» за пропуск вызова с подменного номера от иностранного оператора, сообщили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре. Там указали, что это первый в России штраф за подобное правонарушение.

Протокол на компанию по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП (неисполнение оператором связи обязанностей по передаче абонентского номера и (или) уникального кода идентификации, прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика) составил Роскомнадзор. В соответствии с этой статьей, штрафом наказывается неисполнение обязанности по передаче абонентского номера или уникального кода идентификации в неизменном виде, а также непрекращение оказания услуг связи оператором в случаях, предусмотренных российским законодательством. В ведомстве напомнили, что по ч. 10 ст. 46 закона «О связи» оператор связи должен прекратить оказание услуг, если нет информации об инициировании соединения абонентом или в случае, когда инициированное в сети связи иностранного оператора соединение сопровождается российской нумерацией. Исключение составляют случаи, когда соединение инициирует российский абонент в роуминге.

«Звонки с подменных номеров могут использоваться злоумышленниками для распространения ложных сообщений о террористических актах, информации, создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, а также для создания помех в работе объектов транспортной, социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики и других социально значимых сфер», — пояснили в Роскомнадзоре.

В Роскомнадзоре заказали исследование по блокировке подменных номеров
Технологии и медиа
Фото:Aaron M. Sprecher / Bloomberg

Закон об административной ответственности за пропуск «подменных номеров» президент Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. Максимальный штраф для юрлиц составляет 1 млн руб. — его и получил первый в России фигурант подобного административного дела. Оштрафованная компания принадлежит Orange Business Services, которая, в свою очередь, является «дочкой» французской телекоммуникационной компании Orange S.A.

До этого, в июне прошлого года, были приняты поправки к закону «О связи», обязавшие операторов блокировать вызовы и СМС с подменных номеров из-за рубежа. Для этого компании обязали подключиться к системе Роскомнадзора по контролю блокировки звонков с подменных номеров.

В июле текущего года «Коммерсантъ» писал, что операторы раскритиковали проекты постановлений правительства, определяющие требования к этой системе. Например, МТС и «Мегафон» указали, что подключение к системе потребует от компаний доработки оборудования сетей и обновления софта. Компании также усомнились в эффективности создаваемой системы.

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