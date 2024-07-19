Телеканал Sky News прервал вещание на фоне глобального сбоя Windows
Британский телеканал Sky News прервал вещание на фоне сбоя в работе операционной системы Windows, затронувшего IT-системы по всему миру.
«Большая часть наших новостей по-прежнему доступна онлайн, и мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить работу всех служб», — сказал исполнительный директор телеканала Дэвид Роудс.
Телеканал уточняет, что прервана и трансляция Sky Sports News.
По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. Как пишет Register, это связано с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.
Проблема затронула IT-системы в США, Европе и Австралии. Полеты приостановили крупнейшие американские авиакомпании Delta, United и American Airlines, закрыт аэропорт Берлина.
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