Телеканал Sky News прервал вещание на фоне глобального сбоя Windows

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Британский телеканал Sky News прервал вещание на фоне сбоя в работе операционной системы Windows, затронувшего IT-системы по всему миру.

«Большая часть наших новостей по-прежнему доступна онлайн, и мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить работу всех служб», — сказал исполнительный директор телеканала Дэвид Роудс.

Телеканал уточняет, что прервана и трансляция Sky Sports News.

По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. Как пишет Register, это связано с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.

Проблема затронула IT-системы в США, Европе и Австралии. Полеты приостановили крупнейшие американские авиакомпании Delta, United и American Airlines, закрыт аэропорт Берлина.

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