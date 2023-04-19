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Эксперты зафиксировали рост числа DDoS-атак из Индии

«Гарда Технологии»: Индия заняла второе место среди стран-лидеров по количеству DDos-атак
По итогам первого квартала 2023 года Индия поднялась на второе место в списке стран-лидеров по осуществлению DDoS-атак. В первую пятерку вошли Китай, Южная Корея, Тайвань и США, а Россия оказалась шестой
Фото: Silas Stein / dpa / ТАСС
Фото: Silas Stein / dpa / ТАСС

Индия поднялась на второе место в рейтинге стран, откуда осуществляются DDoS-атаки, говорится в исследовании разработчика систем защиты от угроз информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг»). Его результаты есть у РБК.

Эксперты собрали данные при помощи сети «ловушек» для хакеров, установленных в десяти крупнейших странах, усреднили их по числу ловушек, расположенных в конкретном государстве, очистили от запросов поисковых роботов, интернет-сканеров и запросов других легальных сервисов. Они сравнивали данные за первый квартал 2024 года и четвертый квартал 2022-го.

Аналитики пришли к выводу, что за первые три месяца 2023 года доля Индии выросла с 12 до 18%. На первом месте по количеству DDoS-атак по-прежнему находится Китай, хотя его «участие немного снизилось — до 38% против 40% в четвертом квартале 2022 года. В первую пятерку вошли также Южная Корея (10,58%), Тайвань (5,61%) и США (5,31%).

Россия находится на шестом месте, ее доля выросла с 2,05 до 3,09%.

По данным поставщика услуг информационной безопасности StormWall, в 2022 году Россия вошла в топ-5 стран, которые подвергались DDoS-атакам, направленным на коммерческие структуры и государственные предприятия. На Россию пришлось 8,4% от общего количества DDoS-атак на все страны мира.

В октябре эксперты Swordfish Security допускали, что в 2023 году общее число кибератак на российские организации увеличится минимум на 50%.Они отмечали, что хакеры становятся более организованными, а уязвимости в программном обеспечении, которые появлялись из-за отсутствия обновлений (поскольку вендоры многих программных продуктов, включая Microsoft, Trend Micro, Check Point и других, ушли с рынка), растут.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
DDos-атаки хакеры Индия Китай
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