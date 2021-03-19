Пользователи сообщили о сбое в работе МТС и МГТС

У пользователей МТС и МГТС возникли проблемы с доступом в интернет, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Число жалоб на возникающие трудности на нем резко выросло во второй половине дня в пятницу, 19 марта.

Сообщения о проблемах поступают из Москвы, Новосибирска, Казани и других городов.

При этом большинство жалоб клиентов МТС (67%) касались проблем с широкополосным доступом в интернет, остальные жалуются на трудности с мобильным интернетом и связью. Пользователи МГТС (подконтрольна МТС) также жалуются, в первую очередь, на трудности с доступом в интернетом.

Жалобы на проблемы появились и на странице МТС в сети Twitter.