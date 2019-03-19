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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,66%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Американская Blackstone купит украинского разработчика онлайн-казино
Американская Blackstone Group, среди активов которой доли в Versace и Leika, готовится приобрести разработчика онлайн-казино Murka. Несмотря на запрет подобного бизнеса в России, сегмент является очень перспективным для инвесторов
Фото: Mark Lennihan / AP

Американская инвестиционная группа The Blackstone Group LP уведомила кипрскую Комиссию по защите конкуренции о желании прибрести ​активы украинского разработчика и издателя онлайн-игр и казино — Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd.

Blackstone Group LP — американская инвестиционная группа, основанная в 1985 году. Офисы компании располагаются в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Дюссельдорфе, Сиднее, Токио, Гонконге, Пекине, Шанхае, Мадриде, Дубае и других городах. Текущая капитализация на Нью-Йоркской фондовой бирже — около $43 млрд.

Как говорится в уведомлении Blackstone Group, она намерена приобрести разработчика через специально созданную для этих целей кипрскую структуру Tribe Cyprus Bidco Ltd. В нем также отмечается, что Murka и Murka Entertainment занимаются разработкой мобильных и браузерных игр в жанре онлайн-казино. Разработчик имеет контракты с Facebook и Amazon для размещения и продвижения своих продуктов на этих платформах. Создатели приложений могут зарабатывать как на продаже внутригрупповых предметов пользователям, так и на показе рекламных объявлений и видео.

Согласно данным Crunchbase, компания Murka была создана в 2009 году. Среди реализованных проектов — мобильные и браузерные игры Slots Journey, Slots Journey 2, TX Poker, S&H Casino, Vegas Slots, Royal Fortune Slots, Bubbles and the Seven Dwarfs, Bubbla Cadabra, Scatter Slots и другие. На данный момент компания насчитывает более 100 сотрудников. Финансовые показатели не раскрываются.

Основатель проекта — украинский бизнесмен Максим Поляков, помимо Murka в числе его активов — венчурный фонд Noosphere Ventures, дейтинговый холдинг Together Networks и стартап по запуску космических аппаратов Firefly Aerospace.

По оценке исследовательской группы H2 Gambling Capital, объем мирового рынка онлайн-гемблинга (от англ. gambling — игра на деньги) в 2018 году мог составить €45,2 млрд, а к 2020 году увеличиться до €52,5 млрд. В России онлайн-казино запрещены. С 2017 года банки и платежные агенты не имеют права переводить средства россиян в адрес организаторов онлайн-казино. Наказание за организацию онлайн-казино — штраф до 1 млн руб. и заключение на срок до шести лет. Наказание за рекламу азартных игр — штраф до 500 тыс. руб.

При этом объем российского серого рынка онлайн-казино может достигать €1 млрд, или около 73 млрд руб. по курсу на июнь, оценивал журналу РБК Иван Монтик, руководитель компании SoftSwiss, разрабатывающей программное обеспечение для азартных онлайн-игр. Одним из крупнейших на этом рынке стало казино Azino. По итогам 2017 года Azino заняло 14-е место в топ-20 крупнейших рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы на российском рынке. Нелегальное казино обошло такие компании, как «Яндекс», Tele2 или «М.Видео».

Авторы: Евгения Баленко, Сергей Соболев
Теги: казино, азартные игры, мобильные игры
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