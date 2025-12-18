Глава «Моторики» рассказал об условиях для IPO компании

Гендиректор производителя протезов «Моторика» Андрей Давидюк рассказал, что компания ждет «окна возможностей» для размещения на бирже в 2026 году. Таким моментом будут считать начало перетока денег с депозитов на фондовый рынок

Андрей Давидюк (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В 2026 году «Моторика» планирует IPO, подтвердил глава компании Андрей Давидюк в интервью РБК. По его словам, компания находится в активной фазе подготовки. 19 ноября завершилась реорганизация холдинговой компании группы — МК «ООО «Хомо Ауктус» путем преобразования в МК «АО «Группа Моторика».

«Работают и банки, и наши консультанты, юридические аспекты прорабатываются. Хотим провести всю подготовительную работу, чтобы быть готовыми к сделке в случае наступления благоприятной рыночной конъюнктуры, чтобы финальное решение было только за нами и в течение нескольких недель мы разместились», — сообщил Давидюк.

По его словам, выбор времени размещения будет зависеть от ряда факторов, в том числе от уровня ключевой ставки: он должен быть таким, чтобы депозиты стали менее привлекательны и по доходности, и по риску, чем инвестиции в акции. «Но мы для себя формулируем это больше как окно возможностей, в котором уровень ставки один из параметров. Речь в целом про макроэкономический фон. Когда участники рынка будут видеть начало перетока [денег] с депозитов, в том числе на фондовый рынок, думаю, это будет один из критериев того, что окно возможности открывается», — отметил он.

Размер суммы, которую планируется привлечь в ходе IPO, Давидюк не назвал.

Проект «Моторика» был создан в 2014 году. Производит протезы рук и ног для людей разного возраста; кресла-коляски и прочие технические средства реабилитации, а также устанавливает нейростимуляторы и другие изделия для людей с нарушениями мобильности. Резидент «Сколково»; владеет производственными мощностями в «Технополисе Москва». Дочерняя компания «Моторика Орто» развивает сеть медицинских центров восстановления мобильности в Москве и Санкт-Петербурге. Среди инвесторов проекта — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) и ЗПИФ от УК «Первая».

О возможности проведения IPO в 2026 году «Моторика» заявила осенью прошлого года. Как сообщил сейчас Давидюк, они прорабатывают комбинированный вариант, когда будущее IPO станет возможностью в том числе привлечь деньги на дальнейшее развитие компании. При этом, по его словам, «бóльшая часть акционеров планирует оставаться в капитале».

Выручка «Моторики» в 2024 году по МСФО выросла более чем в два раза, до 4,2 млрд руб., чистая прибыль — почти втрое, до 1,7 млрд руб. По итогам 2025 года компания прогнозирует рост выручки на 60–70%. Количество проданных протезов, а также то, как на продажи повлиял военный конфликт на Украине, компания не раскрывает. По данным Rusprofile, в 2022 году выручка «Моторики» выросла почти вдвое, в 2023-м — более чем втрое.

В этом году «Моторика» потратила 7–10% выручки на R&D (исследования и разработки) и планирует сохранить такую планку в ближайшие годы. Деньги пойдут на развитие функционала существующих продуктов и вывод новых решений, в том числе через приобретение других игроков. Кроме того, компания планирует расширять на новые регионы свою сеть медицинских реабилитационных центров по восстановлению мобильности, а также развивать экспорт продукции за рубеж.

Согласно исследованию «Технологии доверия», объем рынка медицинских технологий в 2024 году в России составил чуть больше 1 трлн руб. Из них на сегмент мобильных ассистивных технологий, в котором работает «Моторика», пришлось 11%. Но компания рассматривает возможность выхода в другие сегменты рынка медицинских технологий, в первую очередь в смежные области к тем решениям, что уже есть у компании, отметил Давидюк.