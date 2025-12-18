Глава «Моторики» допустил возможность управления протезом силой мысли

Гендиректор производителя протезов «Моторика» Андрей Давидюк в интервью РБК рассказал об экспериментах по управлению протезом силой мысли. По его словам, уже сейчас эту задачу частично решает искусственный интеллект

Андрей Давидюк (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Управление протезом с помощью мысли возможно, заявил в интервью РБК глава «Моторики» Андрей Давидюк. По его словам, сейчас задача компании — передать «ощущения» с протеза в мозг, но также стоит задача научиться передавать сигнал из мозга на протез для его управления.

Сейчас над задачей управления протезом силой мысли работает ряд команд в мире, например Neurolink Илона Маска, которая пытается решить проблемы людей с ограниченными возможностями, вживляя в мозг специальный чип. В отличие от них «Моторика», по словам Давидюка, «идет от конечностей к мозгу», а не от «мозга к конечностям».

Эксперименты в этой части идут в том числе в рамках исследования в Центре кибернетической медицины и нейропротезирования, который «Моторика» запустила в рамках совместного проекта с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России несколько лет назад. Результаты работы в этой части он не привел, но рассказал, что в рамках передачи ощущений от протеза в мозг уже есть определенные достижения. В частности, участники исследования начали ощущать через протез размер предметов (большой, средний или маленький), а также физические свойства (твердый или мягкий). К завершению третьей недели исследования испытуемые начали ощущать протез как часть своего тела: после появления чувствительности мозг воспринимает, что тело заканчивается не на месте, где была потеряна конечность, а на месте, где заканчивается протез.

Для этого исследователи устанавливают на кончики пальцев протеза систему датчиков, которые собирают сигналы, преобразуют их в импульсы, и через электрод, который соединен с нервом человека, импульсы передаются в мозг. «Таким образом, мы приближаем электрические импульсы, которые генерирует электроника, к тем, которые циркулируют в нашем организме», — указал Андрей Давидюк.

По словам главы «Моторики», управление протезами рук и ног надо сделать максимально натуральным. Компания внедряет технологии в сфере NeuroTech (нейротехнологии, связанные с изучением мозга и нервной системы), машинного обучения, искусственного интеллекта (ИИ). Например, система «Моторики» уже позволяет упростить управление протезами верхних конечностей: оптические датчики собирают сигнал, далее через умный алгоритм в микросхеме на этом протезе происходит распознавание жестов. Это помогает, например, упростить управление протезом руки: сейчас это сложно, если пальцы должны двигаться в один момент времени не одинаково, а по-разному.

При этом Давидюк подчеркнул, что «по крайней мере на горизонте пяти лет» протез не заменит здоровую руку, это устройство, которое позволяет восполнить часть утраченных функций. «Насколько далеко мы сможем зайти и за счет технологий сделать так, чтобы протез был похож на руку, — это вызов. И сейчас дать на него ответственный комментарий преждевременно. Но то, что в ту сторону наука движется и мы одни из тех, кто туда много инвестирует, проводя много исследований, и набираемся опыта для того, чтобы такое создать, — это факт», — заключил Давидюк.

Проект «Моторика» был создан в 2014 году, одноименное юрлицо — в 2025-м. Изначально компания специализировалась на протезах рук для детей, разработала бионический протез верхних конечностей (такими устройствами, в отличие от косметических протезов, можно управлять с помощью сигналов от мышц или нервов; в устройстве есть датчики, процессоры и моторы, которые считывают импульсы, преобразуют их в команды и выполняют необходимые движения). Сейчас «Моторика» производит протезы рук и ног для людей разных возрастов; кресла-коляски и прочие технические средства реабилитации, а также устанавливает нейростимуляторы и другие изделия для людей с нарушениями мобильности. Компания является резидентом «Сколково» и владеет производственными мощностями в «Технополисе Москва». «Дочка» «Моторика Орто» развивает сеть медицинских центров восстановления мобильности в Москве и Санкт-Петербурге. Среди инвесторов проекта — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) и ЗПИФ от УК «Первая».