Росгосцирк купил передвижной цирк-шапито для работы под Донецком

Артисты Росгосцирка, несмотря на боевые действия, продолжают выступать на территории ДНР и ЛНР, рассказал глава компании Сергей Беляков. Специально для локации в Шахтерске компания покупала передвижной шапито

Сергей Беляков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Федеральное предприятие «Росгосцирк», объединяющее больше 30 российских цирков, развивает работу в новых регионах России. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор компании Сергей Беляков.

Работу в новых регионах, по словам Белякова, Росгосцирк ведет на постоянной основе. Например, во время проведения референдума в Луганской народной республике в Луганском государственном цирке в рамках гастролей шла программа Росгосцирка под руководством Владислава Гончарова. Недавно это шоу прошло на флагманской площадке компании — в Цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге, что, как отмечает Беляков, свидетельствует о направлении в регионы лучших программ.

«Мы продолжаем работать в Луганске, несмотря на то что город за период наших гастролей неоднократно подвергался обстрелам, — рассказал Беляков. — Там была программа под руководством братьев Запашных, программа со слонами под руководством Андрея Дементьева-Корнилова».

Кроме того, артисты Росгосцирка также выступают в городе Шахтерске в ДНР, продолжает Беляков: «Специально для этой локации мы купили передвижной цирк-шапито. Представленная там программа в прошлом году работала в Мариуполе. С психологической точки зрения те гастроли были одними из самых сложных: в тот период там проходила операция по освобождению города (Мариуполь перешел под контроль России в мае 2022 года. — РБК). У многих оставался страх».

Беляков также рассказал историю о дрессировщике хищников из Гватемалы Карлосе Брешиани, который в 2024 году гастролировал в Луганске, а летом переехал в Курск. «Мы вынуждены были после первой недели гастролей в Курске закрыть шоу, поскольку местный цирк — это одно из самых больших зданий, и оно необходимо людям как логистический хаб для помощи беженцам, — вспоминает Беляков. — Когда случилось нападение на область, из Суджи поехали беженцы. Так вот, этот гватемальский артист на своей машине помогал людям и вывозил их из зоны обстрела».

Билеты на цирковые представления в новых регионах продаются по «символическим» ценам, отмечает Беляков. Так, представление в Шахтерске стоит 100 руб.: «Мы работали бы там бесплатно, но для того, чтобы не создавать хаос в проходе, у каждого человека должен быть билет, поэтому он стоит символические 100 руб.».