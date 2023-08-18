«Воентелеком» создаст нового сотового оператора

Принадлежащая Минобороны компания занялась созданием собственного оператора связи. В 2019-м «Воентелеком» получил лицензию виртуального оператора сотовой связи на сетях Tele2, но ее услуги не предоставлялись в Крыму

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«Воентелеком» занимается созданием собственного оператора сотовой связи «ВТК-Мобайл» для строительства сетей, предоставления услуг связи и сервиса органам власти и спецпотребителям. Об этом сообщил на форуме «Армия-2023» гендиректор компании Александр Артамонов.

«В настоящее время специалисты «Воентелекома» выполняют задачи на новых территориях: увеличение покрытия и улучшение связи в Крыму и Севастополе, тестирование базовых станций российского производства», — сообщили в компании.

«Воентелеком» — специализированная компания федерального значения, принадлежащая Минобороны. Она занимается обеспечением интересов государства в сфере информбезопасности и телекоммуникаций. Это единственный поставщик для Минобороны услуг в области сервисного обслуживания и ремонта IТ-инфраструктуры и военной техники связи, оснащения объектов связи и эксплуатационно-технического обслуживания линий и сооружений связи.

«Воентелеком» получил лицензию на оказание услуг мобильной связи по модели MVNO (виртуальный оператор) еще четыре года назад, в марте 2019-го. Компания развивала проект на сетях «Т2 РТК Холдинга» («дочка» «Ростелекома», оказывает услуги под брендом Tele2). Основная клиентская база — военные, рассказывали источники «Ведомостей». Связь прежде всего предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране.

На сайте «Воентелекома» приведены тарифы для физических и юридических лиц. Они актуальны для всей территории страны, кроме Крыма.

Представитель «Воентелекома» рассказывал РБК, что ключевые целевые сегменты их виртуального оператора — b2b и b2g, начаты «тестирование и параллельное использование сим-карт с российской криптографией». По его словам, «использование упомянутых сим-карт позволяет улучшить защищенность сети и обеспечивает доверенность потребителей в получении сервисов оператора».

Более десяти лет назад «Воентелеком» уже пытался выйти на рынок мобильной связи. Так, в 2011 году занимавший тогда пост министра обороны Анатолий Сердюков просил выделить частоты компании «Основа Телеком», в которой чуть более 25% принадлежит «Воентелекому». Спустя год она получила частоты 2,3–2,4 ГГц для развертывания сети LTE по всей России, но в 2013-м новый министр Сергей Шойгу написал президенту Владимиру Путину, что «Основа Телеком» не нуждается в частотах, а Минобороны не возражает против выставления их на конкурс. Через год суд отменил решение о выделении частот, а в 2015-м после судебных разбирательств перестали работать несколько десятков базовых станций, которые «Воентелеком» уже успел запустить в городах страны.