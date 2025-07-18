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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» купил 50% SolidSoft

«Яндекс» купил 50% компании SolidSoft, которая работает в сфере информационной безопасности. Актив нужен для усиления компетенций в сфере кибербезопасности подразделения Yandex B2B Tech, работающего с корпоративными заказчиками
Яндекс YDEX ₽4 363,5 +2,45% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» купил 50% SolidSoft, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Сумма сделки не раскрывается.

В сообщении отмечается, что новый актив станет частью совместного предприятия с Yandex B2B Tech, которое будет развивать решения для обеспечения кибербезопасности — например, инструменты для защиты веб-приложений. Объем российского рынка подобных решений в «Яндексе» оценили более чем в 30 млрд руб. в 2024 году.

Yandex B2B Tech — бизнес-группа, которую «Яндекс» создал в ноябре прошлого года. Она объединила технологии и инструменты в сегменте b2b, в том числе облачные продукты компании — Yandex Cloud и «Яндекс 360» (платформа, объединяющая сервисы «Почта», «Диск», «Телемост», «Документы», «Мессенджер», «Заметки», «Рассылки» и «Календарь»).

По условиям сделки, «Яндекс» также получит опцион на увеличение доли в будущем. Руководить совместным предприятием будут основатели SolidSoft. При этом компания продолжит развивать собственные продукты, а все действующие соглашения SolidSoft с клиентами и партнерами останутся в силе.

SolidSoft — один из крупнейших российских разработчиков межсетевых экранов для защиты веб-приложений (Web Application Firewall, WAF). Среди компаний, которые применяют продукты SolidSoft, в том числе сам «Яндекс».

По данным Rusprofile, выручка «Солидсофт» в 2024 году составила 903 млн руб. (+46%), чистая прибыль — 635 млн руб. (+68%). Компания принадлежит нескольким физлицам.

Главный аналитик Совкомбанка Дмитрий Трошин говорит, что компанию могли оценить в 3–4 млрд руб, исходя из мультипликатора 5,6х — 7х EV/EBITDAC 2025 года. Он отметил, что сделка направлена на усиление продуктового предложения b2b-направления «Яндекса». «По сути, теперь «Яндекс» будет иметь команду разработчиков программного обеспечения для сетевой защиты, которая сможет настроить продукты SolidSoft под потребности услуг, предоставляемых «Яндексом». Это должно улучшить продуктовое предложение и безопасность клиентов», — считает Трошин.

По словам аналитика Apple Hills Digital Василия Пименова, в России рынок решений класса WAF только формируется и SolidSoft входит в пятерку крупнейших поставщиков на нем. «Компания — один из основных бенефициаров курса на импортозамещение и в последние годы развивается быстрее рынка. Приобретение доли в SolidSoft позволяет Yandex Cloud занять сильные позиции на перспективном рынке защиты веб-приложений. В случае дальнейшей технологической интеграции решения SolidSoft получат значительный потенциал масштабирования за счет широкой клиентской базы и развитой партнерской экосистемы Yandex Cloud», — считает Пименов. Он также оценил стоимость компании в 3–4 млрд руб.

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Анна Балашова Анна Балашова
Яндекс информационная безопасность
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