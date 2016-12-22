«Яндекс» сделает голосовой помощник «Алиса» доступным в разных браузерах

«Яндекс» работает над веб-версией своего голосового помощника «Алиса», что позволит использовать его в браузерах других компаний. Интеграция может увеличить аудиторию сервиса, которая сегодня составляет 28 млн человек, на 30–40%

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» может появиться в браузерах сторонних разработчиков. Об этом рассказала руководитель b2b-направления платформы «Яндекс.Диалоги» Анастасия Данилина в ходе конференции для партнеров. По ее словам, веб-версия «Алисы» будет представлена до конца года.

Представитель пресс-службы «Яндекса» пояснил РБК, что речь идет именно о возможности пользоваться «Алисой» через веб-интерфейс — то есть открыв поисковую систему «Яндекс» в любом браузере. Обсуждать подробности представитель компании отказался.

«Алиса» в народе

В ходе конференции «Яндекс» впервые назвал число пользователей сервиса. Как сообщил руководитель маркетинга «Алисы» Даниил Колесников, месячная аудитория «Алисы» составляет 28 млн человек. До сих пор в компании лишь говорили, что ежедневно голосовым помощником пользуются «несколько миллионов человек».

«Яндекс» официально запустил голосового помощника «Алису» в октябре 2017 года. За несколько недель до этого бета-версию сервиса продемонстрировали Владимиру Путину во время его визита в офис интернет-компании. Как объяснил президенту глава «Яндекса» Аркадий Волож, «Алиса» отличается от аналогичных зарубежных помощников тем, что с ней можно вести диалог, а не только получать ответы на конкретные вопросы. В присутствии Путина «Алиса» ответила на вопросы о погоде в Москве и Санкт-Петербурге и определила, где находится человек, задающий ей вопрос, а после рассказала, что рассматривает фотографии котиков в «Яндексе».

«Алиса» использует нейронную сеть, чтобы самостоятельно обучаться, распознавать и обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывать контекст сказанного, и способна импровизировать. Сейчас сервис работает в поисковом приложении «Яндекса» для мобильных операционных систем iOS и Android. В мае 2018 года компания представила «Яндекс.Станцию» — мультимедийную систему на основе «Алисы». Кроме того, «Алиса» встроена в наушники Sony Xperia Ear Duo, которые управляются голосом. В мае «Яндекс» привел данные о том, что «Алиса» установлена на 53% смартфонов в России и доступна в навигаторе более чем в 20 млн автомобилей.

Однако на десктопах г​олосовой помощник пока был представлен в ограниченном виде: он доступен лишь в «Яндекс.Браузере». Его аудитория меньше, чем у браузеров Chrome от Google и Safari от Apple. По данным счетчика LiveInternet, доля Google Chrome в России в июне составила 60,3%, Safari — 15%, «Яндекс.Браузера» — 10,7%.

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

«По количеству пользователей «Яндекс.Браузер» сейчас значительно уступает другим браузерам, в частности Google Chrome. Поэтому вполне логично, что «Яндекс» ищет новые каналы дистрибуции для своего сервиса. Есть шанс, что пользователи начнут активнее использовать функционал «Алисы», которая пока уступает конкурентам», — предположил главный аналитик Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК) Карен Казарян. По его оценке, интеграция в другие браузеры позволит увеличить аудиторию «Алисы» на 30–40%.

Ловец слов

Конкурентом «Алисы» в России считается появившийся в 2011 году Siri от Apple, поддерживающий русский язык. В 2012 году компания Google запустила функцию голосового помощника, которая включается по команде «Ok, Google». Впоследствии на его основе был сделан Google Assistant. Русифицировать его разработчики обещают до конца 2018 года. При этом оба помощника имеют ограничения в использовании. Так, Siri работает только на устройствах Apple, а у Google Assistant есть только мобильная версия и версия для наушников.

Голосовых помощников также разрабатывают Amazon со своим продуктом Alexa, Microsoft с Cortana, но они пока недоступны в России. Microsoft и Amazon даже заявили о том, что рассматривают возможность взаимной интеграции, которая позволит пользователям одного из помощников прибегать к услугам другого на разного рода устройствах.

Разработчики других голосовых помощников не раскрывали свою аудиторию. Apple в начале 2018 года оценивала количество пользователей Siri в 500 млн, не уточняя, правда, как именно они считали аудиторию сервиса. Представитель Google заявлял, что к началу мая количество устройств с установленным на них Google Assistant превысило 500 млн штук.

При этом у Google и Apple нет веб-версий​ голосовых помощников. Они есть у Amazon и Microsoft.

В 2017 году компания VoiceLabs, которая занимается «голосовой» аналитикой, прогнозировала, что по итогам года в мире будет реализовано 24,5 млн устройств, управляемых голосом (в 2015–2016 годах было продано 8,2 млн голосовых гаджетов). При этом исследователи отмечают, что пока нет гарантированного способа монетизации таких устройств, а основной доход приходится на продажи гаджетов. Например, стоимость Amazon Echo, оборудованной экраном, на старте продаж составляла $229,99, а Google Home — $129. «Умная» колонка от «Яндекса» на данный момент стоит 9,99 тыс. руб. (около $160).