Аналитики заявили о намеренном завышении сервисом Okko своей выручки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 12:32
В ВОЗ заявили об отсутствии претензий к статистике стран по коронавирусу Общество, 13:13 Стартап CurioInvest токенизировал коллекционный Ferrari Крипто, 13:12 Как внести 20% и сразу же переехать в небоскреб в «Москва Сити» Акции партнеров, 13:11 «Челси» объявил о подписании контракта с Тимо Вернером Спорт, 13:10 Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ Общество, 13:10 Синоптик назвал сроки начала похолодания в Москве Общество, 13:09 Продезинфицируйся как президент: четыре полезных гаджета Стиль, 13:06 Финансовый тормоз: что ждет рынок факторинга из-за пандемии Pro, 13:03 У назначенного на матч «Спартака» судьи обнаружили коронавирус Спорт, 13:02 В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом Политика, 13:00 Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики Общество, 12:55 Почему рынок коливингов ждет рост после пандемии Партнерский материал, 12:43 Рособрнадзор пообещал выставить оценки за ЕГЭ до 15 августа Общество, 12:42 Губернатор Краснодарского края назвал сроки отмены карантина Общество, 12:41
Технологии и медиа ,  
0 

Аналитики заявили о намеренном завышении сервисом Okko своей выручки

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Информационно-аналитическое агентство Telecom Daily было вынужденно корректировать свой отчет по итогам работы онлайн-кинотеатров в 2019 году из-за того, что представленные видеосервисом Okko данные оказались некорректными, сообщил РБК гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

В январе 2020 года принадлежащий Rambler Group онлайн-кинотеатр Okko заявил о росте выручки в 2019 году на 96%, до 4,9 млрд руб. (с НДС). Эти показатели, но уже без НДС в своем отчете использовало Telecom Daily. Однако согласно позже появившимся данным ФНС, совокупная выручка по РСБУ юрлиц, на которые оформлен бизнес Okko (ООО «Окко», ООО «Oккo-Спорт», ООО «ОРД», ООО «Море») по итогам 2019 года составила только 3,2 млрд руб.

Из-за этого аналитики Telecom Daily пересмотрели свои оценки всего рынка онлайн-кинотеатров. В скорректированном отчете общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России снизилась на 3%, до 26,4 млрд руб., доля Okko уменьшилась с 15 до 12%, онлайн-кинотеатр также был исключен из тройки динамично растущих видеосервисов (теперь в нее входят Start, ivi и Premier).

Цифры в управленческой и финансовой отчетности не расходятся так сильно ни у одного другого игрока, обращает внимание Кусков. По его словам, «это дает неоспоримые факты того, что компания Okko преднамеренно завышала свои показатели».

В пресс-службе Okko настаивают, что предоставленные СМИ показатели выручке корректны. Мультимедийный сервис Okko — структура, включающая в себя не только ООО «Окко», как это было в 2018 году, но и сервис «Okko Спорт», а также подразделение Okko Entertainment, утверждает представитель видеосервиса. При такой структуре сверять РСБУ одного юридического лица с управленческой отчетностью всего мультимедийного сервиса невозможно и просто некорректно — часть денег отражается на других юридических лицах, в том числе спонсорские деньги «Okko Спорт», выручка от продаж прав на собственный контент и другие доходы, уверяет представитель Okko.

В рейтинге онлайн-кинотеатров агентства «ТМТ Консалтинг» рыночная доля Okko подчитана с учетом роста выручки в 2019 году на 96%. В результате видеосервис по итогам прошлого года занимал второе место на рынке онлайн-кинотеатров с долей в 24%, уступая лишь ivi (36%).

РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка, которому принадлежит 46,5% Rambler Group.

Теги: онлайн-кинотеатр, отчетность, ФНС, финансовая отчетность
Материалы по теме
Аналитики назвали самые популярные у россиян в соцсетях онлайн-кинотеатры
Технологии и медиа
Онлайн-кинотеатр Okko инвестирует в платформу для вертикальных сериалов
Технологии и медиа
Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter