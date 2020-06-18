Аналитики заявили о намеренном завышении сервисом Okko своей выручки

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Информационно-аналитическое агентство Telecom Daily было вынужденно корректировать свой отчет по итогам работы онлайн-кинотеатров в 2019 году из-за того, что представленные видеосервисом Okko данные оказались некорректными, сообщил РБК гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

В январе 2020 года принадлежащий Rambler Group онлайн-кинотеатр Okko заявил о росте выручки в 2019 году на 96%, до 4,9 млрд руб. (с НДС). Эти показатели, но уже без НДС в своем отчете использовало Telecom Daily. Однако согласно позже появившимся данным ФНС, совокупная выручка по РСБУ юрлиц, на которые оформлен бизнес Okko (ООО «Окко», ООО «Oккo-Спорт», ООО «ОРД», ООО «Море») по итогам 2019 года составила только 3,2 млрд руб.

Из-за этого аналитики Telecom Daily пересмотрели свои оценки всего рынка онлайн-кинотеатров. В скорректированном отчете общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России снизилась на 3%, до 26,4 млрд руб., доля Okko уменьшилась с 15 до 12%, онлайн-кинотеатр также был исключен из тройки динамично растущих видеосервисов (теперь в нее входят Start, ivi и Premier).

Цифры в управленческой и финансовой отчетности не расходятся так сильно ни у одного другого игрока, обращает внимание Кусков. По его словам, «это дает неоспоримые факты того, что компания Okko преднамеренно завышала свои показатели».

В пресс-службе Okko настаивают, что предоставленные СМИ показатели выручке корректны. Мультимедийный сервис Okko — структура, включающая в себя не только ООО «Окко», как это было в 2018 году, но и сервис «Okko Спорт», а также подразделение Okko Entertainment, утверждает представитель видеосервиса. При такой структуре сверять РСБУ одного юридического лица с управленческой отчетностью всего мультимедийного сервиса невозможно и просто некорректно — часть денег отражается на других юридических лицах, в том числе спонсорские деньги «Okko Спорт», выручка от продаж прав на собственный контент и другие доходы, уверяет представитель Okko.