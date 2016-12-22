В Хабаровске начали проектировать железную дорогу к мосту на Сахалин

В Хабаровском крае приступили к инженерно-геологическим изысканиям на участках, по которым пройдет железная дорога, через мост связывающая материк с островом Сахалин. Начало строительства моста намечено на 2021 год

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В Хабаровском крае специалисты Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства (АО «Дальгипротранс») приступили к проработке проектных решений новой железной дороги, которая в будущем свяжет материк с островом Сахалин. Об этом агентству «Хабаровский край сегодня» рассказал начальник службы инженерных изысканий АО «Дальгипротранс» Дмитрий Симуков.

«Сейчас наши специалисты на месте прорабатывают основные проектные решения. Они определяют, как пойдет трасса, через какие населенные пункты, где и какие будут разъезды. Наша задача как изыскателей — определить наилучшее положение этой железной дороги, чтобы сделать ее строительство оптимальным, как можно меньше земляных работ, как можно ниже перепады высот», — рассказал Симуков, отметив, что завершение этих работ намечено на лето 2019 года.

По его словам, работы начались после получения технического задания, подписанного первым замглавы РЖД Анатолием Краснощёком в апреле 2018 года.

Представитель РЖД сообщил РБК, что в настоящее время проводится предварительная технико-экономическая оценка строительства мостового перехода. Стоимость строительства будет рассчитываться на основе объектов-аналогов и результатов проектирования.

Этот документ предусматривает начало строительства железнодорожной ветки к будущему переходу на Сахалин с 2021 года. По словам Симукова, проектными изысканиями для строительства моста занимается другая организация. «Для работ по проектированию трассы на Сахалине мы воспользовались помощью «Мосгипротранса», — добавил он.

О том, что Россия предметно изучает возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин, президент Владимир Путин заявил в сентябре 2017 года, выступая во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что этот проект, а также развитие Северного морского пути, модернизации БАМа и Транссибирской магистрали «позволят превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира».

В мае 2018 года Путин, участвовавший в открытии Крымского моста, рассказал РБК, что у него в связи с проектом моста на Сахалин есть «разные мысли». По словам президента, он знаком с точкой зрения, согласно которой строительство моста не окупится, так как нет необходимого потока грузов по этому направлению. «Но есть и другая сторона медали, которая заключается в том, что их пока и трудно сосчитать, пока нет этого моста либо тоннеля», — заявил президент, отметив, что у этого проекта «есть и геополитическая составляющая».

Согласно предварительным оценкам, о которых писал «Коммерсантъ» со ссылкой на документы РЖД, строительство моста, связывающего Сахалин с материком, может обойтись в 540 млрд руб. Сам мост можно построить за 252 млрд руб., а остальные деньги пойдут на сооружение ветки от Комсомольска-на-Амуре до мыса Лазарева (ближайшей к острову точки на материке).

Эта сумма сформирована без учета дополнительных затрат на модернизацию инфраструктуры на самом острове: еще 90 млрд руб. потребуется на модернизацию железной дороги на самом Сахалине, а 100 млрд руб. — на проект глубоководного терминала в селе Ильинское, откуда на поездах можно будет доставлять грузы.