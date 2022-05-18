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МТС провела крупную закупку телеком-оборудования в первом квартале

МТС резко увеличила закупки телекоммуникационного оборудования в первом квартале
МТС почти на 30% увеличила капитальные затраты в первом квартале из-за ускорения закупок телекоммуникационного оборудования
МТС MTSS ₽243,9 +12,14% Купить
Фото: Dimas Ardian / Getty Images
Фото: Dimas Ardian / Getty Images

В первом квартале этого года капитальные затраты МТС увеличились на 27,2% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составили 37,3 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. В нем поясняется, что рост произошел «за счет ускорения закупок сетевого оборудования в 2022 году». Основная часть указанной суммы (99,7%) пришлась на Россию.

Какое именно оборудование и у какого производителя закупила компания, ее представитель отказался комментировать. Как рассказывали два источника РБК на телекоммуникационном рынке, в первом квартале все крупнейшие операторы в экстренном порядке провели закупки телекоммуникационного оборудования. В частности, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в конце марта получил от Huawei партию оборудования на $15 млн. Как поясняли собеседники РБК, контракт был заключен до 24 февраля, но, поскольку выполнение обязательств пришлось на момент введения санкций в отношении России, возможность его завершения была под вопросом.

После того как Россия начала военную операцию на Украине, США запретили высокотехнологичный экспорт для ряда отраслей и ограничили специальными лицензиями поставку телекоммуникационного оборудования, полупроводников, компьютеров и др. продукции. В начале апреля запрет на поставки в Россию технологий, предназначенных для гражданских сетей связи организаций, где государству принадлежит 50% и более, ввел ЕС. На фоне этих мер крупные поставщики телекоммуникационного оборудования объявили о приостановке работы в России или об уходе с рынка. Huawei подобных заявлений не делала, но прекратила заключение новых контрактов.

«Билайн» получил партию оборудования от Huawei
Технологии и медиа
Фото:Ng Han Guan / AP

Представитель Huawei не стал комментировать, поставляла ли компания оборудование МТС в первом квартале.

О каких еще результатах отчиталась МТС

По итогам первого квартала общая выручка МТС выросла на 8,5% и составила 134,4 млрд руб., из которых 130 млрд руб. группа заработала в России. Показатель OIBDA увеличился на 2%, до 56,5 млрд руб. Чистая прибыль снизилась более чем в четыре раза, до 3,9 млрд руб. В компании связали падение показателя с возросшими расходами на финансирование в условиях резкого повышения ключевой ставки, а также в связи с ростом амортизации из-за интенсивных капзатрат. Кроме того, на показатель повлияли инвестиции МТС в первом квартале в сервис аренды самокатов Urent, сервис онлайн-заказов еды и напитков Bartello и приобретение «Гольфстрим охранные системы».

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Выручка от услуг связи МТС в России выросла на 6,7%, до 104,8 млрд руб., абонентская база по итогам первого квартала составляла 80 млн клиентов, что на 2% больше, чем на 31 марта 2021 года. Выручка МТС Банка увеличилась на 47,7%, до 14,5 млрд руб., выручка от продаж телефонов и аксессуаров снизилась на 10,7%, до 13,8 млрд руб.

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