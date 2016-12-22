Налогоплательщикам в США дали лишние сутки из-за сбоя на сайте IRS

В США в последний день уплаты налогов за прошедший год произошел сбой в работе сайта Службы внутренних доходов. Из-за этого властям пришлось продлить срок подачи деклараций на сутки

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Из-за сбоя в работе сайта Службы внутренних доходов США миллионы американцев не смогли вовремя уплатить налоги, сообщает Associated Press. Специально для них срок подачи деклараций за прошлый год продлили на сутки.

Сбой в работе сайта Службы внутренних доходов (IRS), которая выполняет в США функции налогового ведомства, произошел в последний отчетный день — во вторник, 17 апреля. Как отмечает AP, обычно именно последний день для уплаты налогов является самым загруженным для IRS. Так, в прошлом году непосредственно перед дедлайном налоги заплатили порядка 5 млн американцев.

Точную причину сбоя в работе сайта IRS не назвала, однако в ведомстве заявили, что проблема была связана с неполадками оборудования. Глава Минфина США Стивен Мнучин описал произошедшее как «масштабный технический сбой». Как сообщает The New York Times, при заходе на сайт пользователи видели сообщение об ошибке. При этом в заголовке сообщения говорилось, что работа сервиса будет ориентировочно возобновлена 31 декабря 9999 года — почти через 8 тыс. лет.

«Это самый популярный день для уплаты налогов, и IRS приносит извинения за неудобства, которые причинил этот сбой системы налогоплательщикам. IRS благодарна каждому за терпение. Для компенсации всем, кого затронула эта проблема, будет предоставлен дополнительный день для уплаты налогов», — заявил глава IRS Дэвид Кауттер.

В 2017 году IRS предупреждала о возможных сбоях в работе системы уплаты налогов. Как утверждало ведомство, проблемы связаны с недофинансированием управления со стороны правительства США. Нехватка средств не позволяет IRS обновить оборудование, что ставит под риск всю систему уплаты налогов. Это утверждение ведомства поддержали демократы, потребовавшие от Белого дома не наказывать налогоплательщиков в случае подобных сбоев.

В США уплата налогов осуществляется гражданами самостоятельно один раз в год. При этом самым популярным способом подачи декларации и оплаты средств является совершение этих действий через сайт IRS.