Минкомсвязи запустило «единое окно» для общения людей с государством

Минкомсвязи запустило промостраницу нового портала Gov.ru. В перспективе он должен стать основным государственным порталом и заменить непопулярные сайты министерств.

Фото: Алексей Козырев / РИА Новости

В среду, 17 января, в тестовом режиме заработал портал, который в перспективе может объединить все государственные сайты. Новый ресурс сейчас находится по адресу: gov.gosuslugi.ru, но должен стать заменой основного сайта — gov.ru. Как сообщил РБК замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев, прототип портала будет опубликован на постоянном адресе в феврале.

Информационное окно государства Запуск обновленной версии gov.ru — часть концепции единого дизайна и организации цифровой среды интернет-ресурсов органов госвласти, которую глава правительства Дмитрий Медведев поручил создать в середине прошлого года. Документ разработали Минкомсвязи и эксперты на площадке «открытого правительства» под руководством Михаила Абызова. В нем отмечалось, что в России существует более 7 тыс. сайтов и порталов органов власти. При этом 76% граждан затрудняются ответить, на каком госсайте помогут решить их задачу. Поэтому авторы концепции предложили запустить обновленный портал gov.ru, который должен стать «единым окном» для общения людей с государством, а также перевести все существующие государственные сайты на общий дизайн, одинаковую организационную структуру, использование одних и тех же компонентов и т.д. Сейчас домен www.gov.ru зарегистрирован на Федеральную службу охраны России (ФСО). Козырев рассказывал, что Минкомсвязи ведет переговоры о его делегировании. Однако пока этого не произошло, поскольку еще не утверждена концепция, уточнил замминистра связи. По его словам, проект концепции будет обсуждаться на заседании подкомиссии по цифровой экономике в конце января.​

«Мы хотим, чтобы взаимодействие с государством было ориентировано на решение задач человека и заботу о нем, занимало минимум времени, не требовало специальных знаний и долгих поисков», — указано среди целей проекта.

«Запуск бета-версии портала gov.ru — это первый практический шаг в реализации принципиально нового, современного формата онлайн-взаимодействия граждан с государством. Своего рода это первый глобальный цифровой навигатор по государству», — сообщил РБК министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.

Предполагается, что пользователи смогут искать информацию на портале, сделав голосовой запрос, введя текст в поисковой строке или выбрав интересующий их пункт в каталоге. С помощью gov.ru можно будет вызвать участкового, записаться на прием к врачу, заплатить налоги, сообщить о коррупции, застраховать дом и получить выписку из Пенсионного фонда. На промостранице указано, что пользователям не придется «долго гуглить и проверять достоверность источников». Предполагается, что портал будет также сообщать о штрафах, напоминать о голосовании, предупреждать об изменениях погоды. Через него также можно будет проводить опросы.

Для чиновников предусмотрена возможность прямой связи с гражданами.

На момент запуска промостраницы каталог gov.ru содержал данные 21 министерства, 62 ведомств и 11 сайтов.​

Как пояснял ранее Алексей Козырев РБК, на gov.ru будет постепенно переноситься контент государственных сайтов и в будущем те госпорталы, которые не аккумулируют трафик, будут закрыты. Консолидировать все госресурсы на одном сайте, по его словам, сейчас нецелесообразно, но в конечном счете идет движение к модели единого госсайта. Вопрос об объединении gosuslugi.ru и других популярных сайтов с gov.ru будет рассматриваться не раньше, чем через три года, говорил он.

Обновленную версию сайта разрабатывает «Ростелеком» как оператор другого государственного портала gosuslugi.ru. Среди партнеров проекта на промостранице gov.gosuslugi.ru также указаны «Лаборатория Артема Геллера», AIC и «дочка» «Ростелекома» «РТ Лабс». Ранее Козырев оценивал, что gov.ru потребует около 200 млн руб. инвестиций в год. Он рассказывал, что бета-версию нового портала планируется запустить в феврале 2018 года.