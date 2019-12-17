«Яндекс» представил изменения в своем поиске и сервис «Яндекс.Q»

Поиск «Яндекса» должен стать быстрее на мобильных устройствах за счет предсказывания запросов пользователя с помощью машинного обучения. Турбо-версия страницы теперь будет загружаться в 15 раз быстрее обычной

Фото: Виктор Васенин / ТАСС

Во вторник, 17 декабря, «Яндекс» представил пакет изменений в своем поиске, передает корреспондент РБК с презентации компании в Москве. Всего было внесено около 1500 изменений, пояснил руководитель поисковых продуктов «Яндекса» Максим Загребин. Среди наиболее важных он назвал:

турбо-версию страницы, которая загружается в специальном шаблоне «Яндекса» в 15 раз быстрее, чем обычная;

технологию пререндеринга, которая при поиске на мобильных устройствах с помощью машинного обучения предсказывает результаты еще во время того, как пользователь набирает в строке запрос. За счет этого загрузка результата происходит практически моментально даже при медленном интернете;

экспертный поиск. «Яндекс» попросил коллег-профессионалов из различных областей провести верификации ответов. Вердикт таких экспертов будет использоваться как ключевой сигнал для обучения нового алгоритма ранжирования результатов поиска.

Пакет обновлений получил название «Вега».

Как сообщил РБК Загребин, сейчас у компании более 3 тыс. экспертов и она намерена увеличивать их количество. Сотрудничество строится на коммерческой основе, условия представитель «Яндекса» не уточнил. В качестве экспертов могут привлекать еще около 100 тыс. пользователей сервиса «Яндекс.Толока» с простыми заданиями для заработка в свободное время.

«Яндекс», начиная с 2007 года, обновляет свой поиск два-три раза в год. В ноябре 2018 года был представлен новый алгоритм «Андромеда». Главное отличие от его предшественника («Королёва») — улучшенные быстрые ответы (под строкой поиска показывается больше информации без перехода на сайт), обновление поисковой выдачи (приоритет отдается сайтам с меньшим количеством рекламы и большими объемами подходящего контента) и появление значков рядом с заголовками страниц («официальный сайт», «популярный сайт» и «выбор пользователей»).