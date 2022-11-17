Совфед предложил пускать провайдеров в дома без общего собрания жильцов

Сейчас, чтобы оператор получил право на установку оборудования в многоквартирном доме, требуется согласие двух третей собственников жилья. Также законопроектом предлагается сделать размещение оборудования безвозмездным

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Совет Федерации разработал законопроект, согласно которому предлагается отменить требование о необходимости согласия двух третей собственников жилья, чтобы провайдер был допущен к монтажу оборудования связи в многоквартирных жилых домах (МКД), а само размещение оборудования станет бесплатным, следует из документов, которые есть в распоряжении РБК.

«Обеспечить присутствие на собрании собственников жилья в указанном количестве практически невозможно. В результате это приводит к массовым злоупотреблениям со стороны лиц, уполномоченных на управление жилым фондом, которые используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования, фактически монополизируя право доступа операторов связи в МКД», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта отмечают, что это положение создает неудобства как для жильцов, так и для провайдеров. Жильцы не могут должным образом выбрать, так как конкуренция между операторами отсутствует. Плюс год от года растут расходы на размещение инфраструктуры в МКД. Например, у «Ростелекома» в 2019-м они составили около 1,5 млрд руб., в 2022-м — более 1,8 млрд. В целом у провайдеров такие расходы достигают 2% от общей выручки, указано в пояснительной записке.

Изменения предполагают, что размещение оборудования связи в домах станет безвозмездным (останется только плата за электроэнергию) и для этого будет требоваться согласие любого собственника без необходимости общего собрания.

Предлагается также ввести единый порядок размещения сетей связи в МКД и мораторий до 31 декабря 2024 года на повышение размера платы по договорам, предусматривающим размещение инфраструктуры связи на объектах государственного или муниципального имущества.

Поправки собираются вносить в ст. 6 федерального закона «О связи» и в Жилищный кодекс.