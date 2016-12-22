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Первый в мире водородный поезд проехал с пассажирами по Германии
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Первый в мире водородный поезд проехал с пассажирами по Германии
Технологии и медиа, 18:18
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Первый в мире водородный поезд проехал с пассажирами по Германии
Поезд, работающий на водородном топливе, построила французская компания Alstom. Утром в понедельник, 17 сентября, он проехал по маршруту в Нижней Саксонии через Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде
Фото: @Alstom / Twitter

Французская машиностроительная компания Alstom запустила на северо-западе Германии первый в мире поезд, работающий на водородных топливных элементах, Coradia iLint. Об этом сообщает радиостанция Radio Bremen.

Первый поезд с пассажирами отравился в путь утром в понедельник, 17 сентября. Он вышел на маршрут, который соединяет города Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде в земле Нижняя Саксония. Накануне компания провела тестовую поездку, за которой лично наблюдал министр экономики и транспорта федеральной земли Бернд Альтхусман.

Поезд способен развивать скорость до 140 км/ч и преодолевать практически бесшумно на одной заправке порядка 1 тыс. км. На крыше установлены цистерна с водородным топливом и топливный элемент, который преобразует энергию водорода в электрический ток, обеспечивающий движение состава. Образующиеся в процессе излишки энергии передаются в литий-ионные батареи, расположенные под полом. Они включаются и используются для питания, когда поезд замедляется.

В Alstom подчеркивают, что у их разработки нулевой уровень выброса вредных веществ в атмосферу, выхлопными газами у Coradia iLint являются лишь пар и конденсированная вода.

С 2021 года по маршруту Букстехуде — Куксхафен будут курсировать 14 таких поездов. Министерство транспорта Нижней Саксонии планирует уже в ближайшем будущем заменить дизельные региональные поезда инновационными водородными. На эти цели, как уточняет Deutsche Welle, было выделено €81,3 млн. Проблема пока в том, что в Германии слабо развита сеть заправочных водородных станций и это делает поезд дорогим в эксплуатации.

Канадская компания Bombardier и правительство Германии одобрили опытную эксплуатацию и другого экологически чистого поезда с нулевым уровнем выброса вредных веществ в атмосферу. Он будет приводиться в движение с применением аккумуляторных батарей, оснащенных внешними источниками сбора электроэнергии.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Германия , Alstom , водородная энергетика
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