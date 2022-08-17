Субсидии и гранты: как государство планирует растить специалистов по ИИ

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В августе Минэкономразвития России объявило о новой инициативе по обучению россиян в области искусственного интеллекта на курсах с финансовой поддержкой от государства. Набор слушателей стартовал, каждому компенсируют до 85 тыс. руб. за курс свыше 250 академических часов от ведущих образовательных организаций. В этом году повысить свою квалификацию смогут почти 2,4 тыс. человек, а к 2024 году — еще свыше 4 тыс. Продолжается и выделение грантов для разработчиков по национальному проекту «Цифровая экономика». Реализацию этого нацпроекта курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по мнению которого Россия имеет все шансы стать «лучшей в мире юрисдикцией для развития технологий ИИ».

В планах российского правительства — удвоить число внедренных в реальный сектор экономики ИИ-решений к 2024 году и добиться темпов прироста отечественных специалистов в этой сфере на уровне 10 тыс. человек в год. Рассказываем, как попасть на обучение в сфере ИИ по госпрограмме, а затем найти работу или получить стартовые деньги для развития.

Переобучение с господдержкой: что, где и сколько

Иерархия государственных решений для поддержки специалистов в сфере ИИ устроена так: национальный проект «Цифровая экономика» — федеральный проект «Искусственный интеллект» — госсубсидия Министерства экономического развития России согласно постановлению правительства России — «Университет 2035».

Постановлением за подписью премьер-министра Михаила Мишустина от 25 июля 2022 года принято решение о государственном субсидировании программы повышения квалификации специалистов, которые занимаются развитием искусственного интеллекта. Средства на нее заложены в федеральном проекте «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика», общий объем бюджетных денег, выделенных на саму программу, достигает 575 млн руб. на ближайшие три года. В Минэкономразвития рассчитывают, что эти средства позволят обеспечить подготовку и повышение квалификации свыше 6,4 тыс. специалистов.

Оператором проекта по обучению граждан на курсах повышения квалификации в области ИИ выступает «Университет 2035», первая задача которого — отобрать образовательные организации: тех, кто готов качественно обучать специалистов и подтвердил свою экспертизу в сфере искусственного интеллекта. В оценке заявок организаций, отборе образовательных программ и провайдеров участвовал специальный экспертный совет. В него вошли такие организации, как «Сбер», «Газпром нефть», НИУ ВШЭ, «ВКонтакте», МФТИ, «Университет 2035», ИСП РАН, МТС, Аналитический центр при правительстве России.

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По итогам конкурсного отбора и экспертной оценки в каталоге проекта появились курсы от МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университета ИТМО, Финансового университета при Правительстве РФ, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 1Т. Учебные курсы ведутся дистанционно, а значит, доступны жителям любых регионов России.

Минэкономразвития сообщило, что дотации от государства благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» на эту программу составят до 85 тыс. руб. на человека. То есть, при рыночной стоимости обучения до 110 тыс. руб. соискателю необходимо будет доплатить менее четверти, от 10 тыс. до 25 тыс. руб., что составляет 10–25% стоимости курса.

«Жаркая приемная кампания»

Дистанционное обучение начнется в сентябре 2022. Обучиться можно будет на программах от 250 академических часов:

аналитик данных,

инженер данных,

архитектор в области искусственного интеллекта.

По словам ректора «Университета 2035» Нины Яныкиной, темы для обучения определяются потребностями рынка, поэтому она прогнозирует серьезный спрос на выпускников.

«Решение по поддержке обучения взрослых специалистов ИИ-профессиям, принятое правительством России, дает нам возможность усилить направление, которое родилось еще в 2020 году, — уверена Яныкина. — Это своевременная и качественная подготовка кадров по группе сквозных технологий Национальной технологической инициативы «Искусственный интеллект». Впереди у нас жаркая приемная кампания».

Заявка на обучение заполняется онлайн на платформе «Университета 2035». Подать документы могут граждане РФ старше 18 лет и младше пенсионного возраста. Обязательно наличие среднего профессионального или высшего образования и достаточного уровня знаний в сфере IT. Проверяют этот уровень на этапе отбора слушателей — с помощью вступительного испытания. Количество мест на обучение с господдержкой ограничено и в этом году составит 2375 человек. Заявки принимаются до 1 сентября при условии наличия свободных мест.

Рынок для кадров и кадры для рынка

Однако обучить специалистов в динамично развивающейся отрасли недостаточно, им нужно еще обеспечить востребованность, создавать возможности для реализации самых смелых идей. В апреле 2022 года правительство России выделило из своего резервного фонда дополнительные 21,5 млрд руб. на поддержку IT-отрасли, 14 млрд руб. из которых направлено на гранты. Российский фонд развития информационных технологий (получил 10,8 млрд руб.), Фонд содействия инновациям (2 млрд руб.) и фонд «Сколково» (1,2 млрд руб.) специализируются на поддержке компаний цифровой отрасли на разных стадиях развития — стартапы, первое промышленное внедрение, зрелые компании и так далее. Полная информация о получении грантов по нацпроекту «Цифровая экономика» размещена на сайте Минцифры.

К примеру, Фонд содействия инновациям в 2022 году предлагает широкую линейку инструментов поддержки как для тех специалистов, кто хотел бы развивать свой собственный продукт, предоставляя возможность получить индивидуальный грант на создание открытых библиотек, прохождение акселерации или запуск стартапа, так и на поддержание наибольшего числа инновационных компаний на рынке — гранты малым предприятиям позволят запускать новые проекты, расширять штат сотрудников и выходить на новые рынки.

Так, конкурс «Антикризис-ИИ» организован Фондом содействия инновациям для поддержки продвинутых инновационных компаний, которые видят новые возможности для своего роста, продолжают развиваться и создавать новые решения в таких направлениях искусственного интеллекта, как:

компьютерное зрение,

обработка естественного языка,

распознавание и синтез речи,

интеллектуальные системы поддержки принятия решений,

перспективные методы искусственного интеллекта.

«ИТ-рынок сегодня дает большие возможности малым предприятиям, которые способны быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Гранты до 30 млн руб. как раз помогут развить бизнес, набрать новых сотрудников и обеспечить конкурентную зарплату, нарастить темп роста, чтобы оперативно перестроиться и занять ниши, которые высвобождаются зарубежными вендорами», — говорит замдиректора Фонда содействия инновациям Павел Гудков.

Развитие искусственного интеллекта и бизнесов на его основе заявлено федеральным правительством как одно из приоритетных направлений по развитию высокотехнологичной новой экономики в России. Второе направление — получение и обработка наноматериалов. Развитие отечественного программного обеспечения и импортозамещение софта — еще одна востребованная тема.

Курирование этих направлений в правительстве поручено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, который обозначил масштабы господдержки софт-девелоперам и IT-специалистам такими цифрами: помимо 35 индустриальных центров компетенций по высокотехнологичным секторам, которые сформированы в федеральном правительстве, созданы десять центров по развитию общесистемного и прикладного ПО. Они охватывают широкий спектр софта и решений в сфере ИИ — от потребительского до промышленного среднего и «тяжелого» классов программного обеспечения. Возглавляют центры руководители компаний-лидеров в этих отраслях. А значит, и кадры им требуются самой продвинутой квалификации. Настолько, что государство готово компенсировать желающим более трех четвертей расходов на переобучение.