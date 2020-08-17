Aviasales помешает перевозчикам навязывать клиентам дополнительные услуги

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 72,97 (-0,25) Инвестиции, 12:45
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,47 (+0,06) Инвестиции, 12:45
Минздрав заявил о первоочередной вакцинации медиков от коронавируса Общество, 17:01 Украина отозвала своего посла из Минска после освобождения россиян Политика, 16:58 Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции Политика, 16:57 Российский истребитель перехватил над Балтикой самолет-разведчик ВВС США Общество, 16:54 Лукашенко ответил на призыв рабочего фразой «вас избивать здесь не буду» Политика, 16:54 Шахты Беларуськалия прекратили работу Общество, 16:43 Скрыто под капотом: как финтех превратил финансовые услуги в массмаркет Pro, 16:35 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 16:35 На травмы от силовиков на митингах в Белоруссии пожаловались 600 человек Общество, 16:33 Aviasales помешает перевозчикам навязывать клиентам дополнительные услуги Технологии и медиа, 16:32 Рабочие Белорусского металлургического завода перекрыли дорогу к печам Общество, 16:29 Протестующие пришли к зданию гостелевидения Белоруссии. Видео Политика, 16:15 Рабочие минских заводов пришли к зданию гостелевидения Белоруссии Общество, 16:14 Адвокат сообщил о нарушениях речи у Ефремова Общество, 16:07
Технологии и медиа ,  
0 

Aviasales помешает перевозчикам навязывать клиентам дополнительные услуги

С 1 сентября метапоисковик намерен снижать выдачу предложений билетов на рейсы авиакомпаний, которые без прямого согласия клиента добавляют к заказу стоимость других услуг
Аэрофлот AFLT ₽85,5 -0,7% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сервис Aviasales объявил об изменении правил выдачи предложений билетов на рейсы различных авиакомпаний по запросам пользователей. С 1 сентября предложения перевозчиков, которые при покупке билета на их рейс без прямого согласия клиента добавляют к заказу стоимость других услуг (оплата страховки, перевозки багажа, оплачиваемого питания на борту и т.д.), будут пессимизироваться.

Решение об этом управляющий директор Aviasales Макс Крайнов объяснил недопустимостью навязывания клиенту каких-либо услуг.

«Наш принцип — честность в работе с партнерами и пользователями. Дополнительные услуги должны быть добровольным выбором, а не манипуляцией», — отметил Крайнов.

Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
Бизнес
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В Aviasales напомнили, что для турагентств запрет на навязывание дополнительных услуг используется уже несколько лет, а к авиакомпаниям тот же принцип решили применить, поскольку в последнее время перевозчики стали активно добавлять в заказы услуги, о которых клиент не просил. При желании покупатель может их исключить, однако многие даже не замечают «нагрузки» и в результате платят за ненужное.

«Участились случаи, когда авиакомпании добавляют опции без согласия покупателя, из-за чего стоимость заказа существенно увеличивается, в отдельных случаях в полтора-два раза», — указано в сообщении Aviasales.

Крайнов также пояснил, что Aviasales поддерживает развитие линейки сервисов, предлагаемых перевозчиками, но не нецивилизованные методы, которыми эти услуги порой продвигаются.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

Согласно новым правилам Aviasales, авиакомпании, которые продолжат без согласия пользователя добавлять к заказу платные услуги, с 1 сентября будут помечены специальным значком, и покупка билетов на их рейсы будет невозможна с помощью прямого перехода с кнопки «Купить».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Aviasales, авиабилеты
Материалы по теме
Минтранс предупредил о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
Общество
Минтранс разъяснил процедуру возврата авиабилетов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter