Aviasales помешает перевозчикам навязывать клиентам дополнительные услуги

С 1 сентября метапоисковик намерен снижать выдачу предложений билетов на рейсы авиакомпаний, которые без прямого согласия клиента добавляют к заказу стоимость других услуг

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сервис Aviasales объявил об изменении правил выдачи предложений билетов на рейсы различных авиакомпаний по запросам пользователей. С 1 сентября предложения перевозчиков, которые при покупке билета на их рейс без прямого согласия клиента добавляют к заказу стоимость других услуг (оплата страховки, перевозки багажа, оплачиваемого питания на борту и т.д.), будут пессимизироваться.

Решение об этом управляющий директор Aviasales Макс Крайнов объяснил недопустимостью навязывания клиенту каких-либо услуг.

«Наш принцип — честность в работе с партнерами и пользователями. Дополнительные услуги должны быть добровольным выбором, а не манипуляцией», — отметил Крайнов.

В Aviasales напомнили, что для турагентств запрет на навязывание дополнительных услуг используется уже несколько лет, а к авиакомпаниям тот же принцип решили применить, поскольку в последнее время перевозчики стали активно добавлять в заказы услуги, о которых клиент не просил. При желании покупатель может их исключить, однако многие даже не замечают «нагрузки» и в результате платят за ненужное.