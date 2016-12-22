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Австралийский школьник взломал серверы Apple
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Австралийский школьник взломал серверы Apple
Технологии и медиа, 10:30
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Австралийский школьник взломал серверы Apple
Школьнику из Мельбурна удалось загрузить 90 Гб «защищенных файлов» с серверов компании Apple и получить доступ к учетным записям клиентов. Он признал вину и объяснил свои действия тем, что всегда мечтал работать в компании
Фото: Анна Сергеева для РБК

Шестнадцатилетний подросток из Австралии взломал системы безопасности компании Apple, скачал 90 Гб файлов с защищенных серверов компании и получил доступ к учетным записям клиентов. Об этом сообщает австралийское издание The Age со ссылкой на адвоката подростка и заявление прокурора в суде.

Для того чтобы вычислить подростка и задержать его, Apple подключила к расследованию ФБР. Бюро связалось с австралийскими коллегами и инициировало международное расследование, в результате которого выяснилось, что за взломами стоит ученик одной из частных школ Мельбурна.

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Подростка задержали в прошлом году после обыска в его доме. Правоохранительные органы изъяли два ноутбука Apple, с которых подросток взломал системы безопасности компании. Полиция также забрала мобильный телефон и съемный жесткий диск.

Школьник в суде признал свою вину и заявил, что совершил взлом, так как всегда мечтал работать в Apple. Судья взял время на раздумье «из-за сложности дела», отмечает The Age. Reuters уточняет, что приговор будет вынесен 20 сентября.

Представитель Apple рассказал Reuters, что компания обнаружила признаки «несанкционированного доступа» и сообщила о нем правоохранительным органам, без уточнения каких-либо деталей по делу. «Мы хотим заверить наших клиентов, что ни разу во время этого инцидента их личные данные не были скомпрометированы», — сказал представитель компании.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Apple , взлом , хакер
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