Замглавы РКН рассказал о звонках от дилеров ему и персональных данных

Замглавы Роскомнадзора рассказал, что лично столкнулся с некорректным использованием своих персональных данных. Проблему должен решить проект об обезличенных данных, который Госдума примет в ближайшие недели, рассчитывает он

Милош Вагнер (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Обезличенные данные все еще остаются персональными, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, выступая на IT-завтраке на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в субботу, 17 июня (корреспондент РБК присутствовал на мероприятии).

Вагнер привел пример из собственной жизни, когда после того, как он на одном из сайтов смотрел модель нового автомобиля, не оставляя никаких контактов и не прося с ним связаться, на следующий день получил звонок от дилера с предложением приобрести автомобиль той модели, которую присматривал. Через неделю был еще один звонок от другого дилера, а потом звонок с предложением о покупке от сотрудников компании — владельца сайта, на который заходил замглавы Роскомнадзора, сообщил он, не уточняя деталей. Из этого опыта Вагнер сделал вывод, что деобезличивание данных и их последующее использование уже происходит, и сам пользователь «ничего с этим сделать не может». «По сути, происходит негласное наблюдение за человеком», инструменты для этого стали недорогими, констатирует он. «Пример может показаться безобидным, но, если мы предположим, что обезличенные медицинские данные, фискальные, о приобретенных услугах, товарах и т.д. будут объединяться с данными о контенте, который вы посмотрели, ваше представление о приватности и частной жизни, мягко говоря, изменится», — настаивает Милош Вагнер.

Роскомнадзор среди прочего регулирует персональные данные. Как пошутила также выступавшая на мероприятии вице-президент «Восток-Инвестиции» Марина Амелина, если бы автодилеры действительно хорошо работали с большими данными, то, увидев, что речь идет о данных именно Милоша Вагнера, они бы не надоедали ему с такими звонками.

Как намерены регулировать данные

Глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на ПМЭФ, заявил, что рассчитывает, что в эту весеннюю сессию работы Госдумы будет во втором и третьем чтениях принят законопроект об обезличенных данных. Речь идет о проекте, который Минцифры предложило еще в начале 2021 года и который предполагал, что при соблюдении определенных требований бизнес сможет использовать обезличенные персональные данные россиян, «в том числе для предпринимательской деятельности». Среди таких требований, например, была необходимость получения согласия пользователя на обезличивание его персональных данных. В первом чтении проект приняли еще в феврале 2021 года, но версия ко второму чтению вызвала разногласия. В середине 2022 года Минцифры разослало другим ведомствам на согласование версию проекта, которая предполагала, что бизнес будет безвозмездно передавать массивы данных государству, включая персональную информацию клиентов, без предварительного обезличивания, писал «Коммерсантъ». Предполагалось, что получать согласие пользователя на передачу данных будет не нужно, а власти будут использовать эти данные для развития технологии искусственного интеллекта. Комментируя эту версию законопроекта, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова говорила, что в таком виде проект не будет способствовать развитию рынка данных в России, лишит бизнес стимула развивать проекты в области аналитики данных и искусственного интеллекта, так как речь идет «фактически о монополизации рынка данных».

Милош Вагнер отметил, что предложенная Минцифры модель работы с обезличенными данными является «наиболее взвешенной и оптимальной». «Таким образом мы минимизируем риски того, что вместо технологии искусственного интеллекта мы разовьем сервисы пробива и вообще облегчим зарубежным спецслужбам слежку за нашими гражданами», — заявил замглавы Роскомнадзора в своем выступлении.

Как пояснил РБК Милош Вагнер, для ведомства «ключевое, что [в версии законопроекта, которую планируется принять в весеннюю сессию] будет защищенный контур, data lake (озеро данных — место, где хранятся структурированные и неструктурированные данные, а также метод организации больших объемов очень разных данных, поступающих из различных источников), которым будет управлять Минцифры. «Будут прямо прописаны запреты, контроль за которыми будет осуществлять регулятор: не передавать, не деобезличивать данные, и самое главное, — чтобы технологии, которые будут создаваться на основе этих данных, не наносили вреда тем гражданам, чьи данные использовались, чтобы не создавались сервисы интернет-пробива», — рассказал замглавы Роскомнадзора.

«Почему бизнес должен взимать плату за торговлю персональными данными, которые им доверили клиенты? Данные принадлежат пользователю, и только он может решать. [В законопроекте] есть компромисс — государство берет на себя риски, что оно допускает к этим данным не абы кого, кто потом не будет (как в моем примере) звонить этим людям и надоедать», — прокомментировал Вагнер опасения бизнеса о том, что данные нужно будет передавать бесплатно. Он указал, что, если звонки, подобные описанному им личному примеру, будут поступать от медицинских организаций с информацией о диагнозе пользователя или еще от кого-то с информацией о социальных связях, которые пользователь не афиширует, по мнению Роскомнадзора, «это неприемлемый риск». Создаваемый data lake должен защитить право на приватность, рассчитывает он.

Милош Вагнер также рассказал, что законопроект предполагает, что данными, которые будет отдавать бизнес, нельзя будет пользоваться в течение трех лет. «Условия доступа к площадке с данными будут равны для всех. Те, кто докажет, что имеет технологии обработки, сможет получить доступ. Но окончательный порядок доступа должно разработать Минцифры в подзаконном акте», — сообщил он.

Анна Серебряникова сказала РБК, что пока не видела редакцию законопроекта об обезличенных данных, которую планируется вынести на второе чтение в Госдуме в ближайшее время. РБК направил запрос Минцифры.