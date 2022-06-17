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Технологии и медиа ,  
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Минюст США сообщил о ликвидации российской хакерской сети

США совместно с Великобританией, Германией и Нидерландами ликвидировали расположенную в России хакерскую сеть RSOCKS, которая позиционировала себя как прокси-сервис и предоставляла IP-адреса взломанных устройств
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Министерство юстиции США совместно с партнерами из правоохранительных органов Великобритании, Германии и Нидерландов пресекли деятельность расположенного в России ботнета (сеть взломанных устройств, контролируемых хакерами без ведома владельца) под названием RSOCKS, сообщило ведомство.

«В ходе операции была ликвидирована расположенная в России продвинутая преступная организация, которая занималась кибервзломами в США и других странах», — приводит Минюст слова агента ФБР Стэйси Моя, занимающегося этим делом.

Ведомство не раскрыло имена возможных фигурантов дела, которое рассматривается в Южном округе штата Калифорния. По версии следствия, пользователи этого прокси-сервиса проводили крупномасштабные атаки на службы аутентификации, также известные как вброс учетных данных, и анонимизировали себя при доступе к скомпрометированным учетным записям в социальных сетях или отправке вредоносной электронной почты, в частности фишинговых сообщений.

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Фото:Dominic Lipinski / PA Images / ТАСС

Отмечается, что операция по борьбе с хакерской сетью началась еще в 2017 году. Тогда следователи ФБР делали тайные закупки для получения доступа к ботнету, чтобы идентифицировать его внутреннюю инфраструктуру и его жертв. В результате они установили, что киберпреступники смогли взломать порядка 325 тысяч электронных устройств, в числе пострадавших оказались несколько крупных государственных и частных организаций, включая университет, отель, телестудия и производитель электроники, а также домашние предприятия и частные лица. 

В марте Минюст США обвинил четырех россиян в кибератаках на системы безопасности энергетических компаний по всему миру, происходивших в 2012-2018 годах. Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере $10 млн за информацию о местонахождении всех четырех обвиняемых.

Минюст называл одной из целей кибератак обвиняемых получение «тайного, несанкционированного и постоянного» доступа к компьютерным сетям энергетического сектора по всему миру, в том числе нефтегазовых компаний, атомных электростанций, коммунальных предприятий и операторов распределения электроэнергии. В частности, хакеров интересовали системы диспетчерского управления и сбора данных, доступ к которым позволил бы нарушить работу этих предприятий.

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Полина Мартынова
хакеры Минюст США VPN

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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