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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Технологии и медиа ,  
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Власти предложили сделать исключение для Калининграда при изоляции Рунета
В случае изоляции Рунета, направлять трафик за пределы страны будет запрещено. Исключение сделают для Калининградской области, а также посольств и консульств
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Роскомнадзор опубликовал проект правил изоляции российского сегмента интернета.

Эти правила должны, согласно закону о «суверенном Рунете», будут вступить в силу при угрозе для сетей связи общего пользования. В этом случае Роскомнадзор предлагает включить «централизованное управление» Рунетом.

В такой ситуации направлять трафик за пределы страны будет запрещено. Исключение сделают лишь для коммуникации пользователей Калининградской области с остальными регионами страны, а также посольств и консульств, следует из проекта правил.

Технологии и медиа
РФ и точка: какие риски несет проект о суверенном Рунете

Главный аналитик Российской ассоциации электронной коммерции Карен Казарян в разгвооре с РБК напомнил, что при передаче трафика внутри страны и так в большинстве случаев используются российские сети связи. Но для объектов, расположенных вне страны, это невозможно. «Спутниковая связь, как правило, используется для односторонней связи — передачи какой-либо информации пользователю. Чтобы пользователь мог передать сигнал на спутник, нужно доставить его до наземной станции, а для этого придется использовать линии связи на земле», — отметил Казарян. В тоже время он подчеркнул, что интернет создан так, чтобы сигнал проходил с наименьшими задержками и потерями, и с этой точки зрения обсуждаемые правила маршрутизации противоречат сути интернета.

Политика
Путин подписал закон о суверенном Рунете

В конце мая Минкомсвязь подготовила проект постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим. Это «угроза целостности сетей», когда пользователи не могут передавать друг другу информацию; «угроза безопасности сетей», когда происходят попытки внешнего несанкционированного доступа; а также «угроза устойчивости сетей», когда частично перестает работать техническое оборудование или происходят «воздействия природного и техногенного характера». В тексте указано, что при возникновении какой-либо из перечисленных ситуаций, в случае высокой вероятности угрозы или высокого уровня опасности Роскомнадзор начнет управлять Рунетом самостоятельно. При «неотложном реагировании» — без уведомления провайдеров.

Президент Владимир Путин 1 мая подписал закон о внесении поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получивший известность, как закон о суверенном Рунете. Согласно документу, операторы связи должны «обеспечивать установку в своей сети технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» в России интернета. С помощью этих технологий будет ограничиваться доступ к запрещенной к распространению на территории страны информации. Разработчики закона утверждали, что его реализация позволит обеспечить устойчивую работу Рунета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

Авторы: Константин Ткаченко, Анна Балашова
Теги: Роскомнадзор, Рунет
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