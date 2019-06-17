Власти предложили сделать исключение для Калининграда при изоляции Рунета

В случае изоляции Рунета, направлять трафик за пределы страны будет запрещено. Исключение сделают для Калининградской области, а также посольств и консульств

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Роскомнадзор опубликовал проект правил изоляции российского сегмента интернета.

Эти правила должны, согласно закону о «суверенном Рунете», будут вступить в силу при угрозе для сетей связи общего пользования. В этом случае Роскомнадзор предлагает включить «централизованное управление» Рунетом.

В такой ситуации направлять трафик за пределы страны будет запрещено. Исключение сделают лишь для коммуникации пользователей Калининградской области с остальными регионами страны, а также посольств и консульств, следует из проекта правил.

Главный аналитик Российской ассоциации электронной коммерции Карен Казарян в разгвооре с РБК напомнил, что при передаче трафика внутри страны и так в большинстве случаев используются российские сети связи. Но для объектов, расположенных вне страны, это невозможно. «Спутниковая связь, как правило, используется для односторонней связи — передачи какой-либо информации пользователю. Чтобы пользователь мог передать сигнал на спутник, нужно доставить его до наземной станции, а для этого придется использовать линии связи на земле», — отметил Казарян. В тоже время он подчеркнул, что интернет создан так, чтобы сигнал проходил с наименьшими задержками и потерями, и с этой точки зрения обсуждаемые правила маршрутизации противоречат сути интернета.