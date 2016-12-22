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Телеканал СТС остался без руководителя
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Телеканал СТС остался без руководителя
Технологии и медиа, 14:42
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Телеканал СТС остался без руководителя
С телеканала СТС, флагманского для холдинга «СТС Медиа», уходит его директор Дарья Легони-Фиалко. В прошлом году вещатель потерял своего ключевого поставщика контента и едва не лишился возможности показывать в эфире сериал «Кухня»
Дарья Легони-Фиалко (Фото: Энди Ташер / РИА Новости )

Дарья Легони-Фиалко больше не руководит каналом СТС, сообщили три источника на медиарынке. Топ-менеджер уходит из-за «расхождения взглядов» на стратегию развития СТС, уверяет один из собеседников РБК. Дарья Легони-Фиалко ​подтвердила свой уход с СТС, отказавшись от дальнейших комментариев. Также поступили и в пресс-службе холдинга «СТС Медиа», в который помимо СТС входят российские вещатели «Домашний», «Че» и «CTC Love», а также «31 канал» в Казахстане.

Легони-Фиалко была директором СТС, при этом гендиректором АО «Сеть телевизионных станций», на которое оформлен бизнес СТС, до марта этого года числился гендиректор всего холдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. С марта функции управляющей компании для АО «Сеть телевизионных станций» выполняет головное ООО «СТС Медиа».

Дело в том, что у Легони-Фиалко украинское гражданство, и поэтому с января 2016 года она, согласно новым требованием закона «О СМИ», не могла выступать единоличным исполнительным органом компании — учредителя СМИ.

На СТС Легони-Фиалко работает с сентября 2016 года. В ее компентенцию, как указано на сайте «СТС Медиа», входило производство контента, развитие и продвижение канала. Гендиректор всего холдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов в интервью «Коммерсанту» в апреле 2017 года конкретизировал, каких именно результатов ждут от Легони-Фиалко: по его словам, перед Фиалко стояла задача нарастить женско-семейную аудиторию. Кроме того, СТС на тот момент держался на трех-четырех сериальных хитах, а в идеале должен выпускать пять-шесть хитов в сезон.

Но в прошлом году СТС фактически потерял своего ключевого поставщика контента — продюсерскую группу Yellow, Black and White (YBW), с которой вещатель сотрудничал на протяжении последних лет. Среди проектов YBW — сериалы «Кухня», «Отель «Элеон», «Ивановы — Ивановы». Они, по данным исследовательской компании Mediascope, стали самыми рейтинговыми проектами СТС за последние три года.

Осенью прошлого года стало известно, что команда YBW будет делать новый телеканал «Супер» для холдинга «Газпром-Медиа», чьи развлекательные каналы — ТНТ, ТВ3, «Пятница», «2х2» и ТНТ4 — конкурируют с «СТС Медиа». «Ведомости» тогда сообщали, что основой программной сетки нового канала должны стать хиты YBW, произведенные для СТС, в том числе «Кухня» и «Отель «Элеон». Однако этого не произошло: на презентации «Супера» было объявлено, что библиотека YBW на новом канале задействована не будет. В марте этого года «Коммерсанту» стало известно о том, что «СТС Медиа» договорился о возврате библиотеки YBW на СТС.

С осени 2016 года СТС увеличивал среднесуточную долю своей целевой аудитории (зрители 10–45 лет), свидетельствуют данные Mediascope. Но по итогам первого квартала 2018 года эта доля по сравнению с аналогичным периодом 2017-го снизилась с 9,3 до 9,1%. Это означает, что программы СТС в январе—марте 2018 года выбрали в среднем 9,1% зрителей указанного возраста, проживающих в крупных городах и вообще включавших телевизор.

При этом СТС по-прежнему проигрывает по аудитории своему главному конкуренту — ТНТ. По итогам первого квартала 2018 года среднесуточная доля ТНТ в целевой аудитории СТС была 10%. В целевой аудитории уже ТНТ (зрители 14–44 лет) показатели СТС также меньше: среднесуточная доля ТНТ в январе—марте 2018 года равнялась 10,4%, СТС — только 9%.

Проекты, которые на СТС инициировала непосредственно Легони-Фиалко, не имели большого успеха у аудитории. В частности, средняя доля 16 выпусков первого сезона вокального шоу «Успех» с Верой Брежневой составила в целевой аудитории канала всего 8%, что было ниже показателя всего СТС в целом.

Профи с Украины

До прихода в «СТС Медиа» Дарья Легони-Фиалко возглавляла телеканал ТВ3. Его руководителем она стала в 2011 году. В телевизионном бизнесе Легони-Фиалко работает с 1997 года — она была, в частности, генпродюсером телевизионных проектов студии Star Media и занимала различные посты на украинском телеканале «1+1».

Свои финансовые показатели «СТС Медиа» с конца 2015 года больше не раскрывает. По итогам девяти месяцев 2015 года СТС обеспечил 64% всей выручки холдинга ($159 млн из $249 млн).

Покинув «СТС Медиа», Дарья Легони-Фиалко может продолжить сотрудничество с холдингом, уверяет один из собеседников РБК. По его словам, теперь уже бывший директор СТС может заняться производством контента для каналов «СТС Медиа» и Национальной медиа группы (ключевые активы — РЕН ТВ и «Пятый канал»). Сама Легони-Фиалко это не подтвердила и не опровергла.

Автор: Мария Истомина.
Теги: «СТС Медиа» , Вячеслав Муругов , ТВ3 , «Газпром-Медиа»
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