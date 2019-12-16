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Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В следующем году Mail.Ru Group планирует запустить свой видеохостинг, который будет подбирать контент на основе персональных предпочтений пользователя. Компания не будет копировать YouTube, а хочет сделать сервис «на свой лад»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис. Об этом гендиректор компании Борис Добродеев рассказал в интервью РБК. Платформа будет подбирать ролики в зависимости от интересов пользователя аналогично тому, как это сейчас делает YouTube. Добродеев, впрочем, уточнил, что это будет «не «лобовой» YouTube», а сервис «на свой лад».

Как будет называться сервис, он не сказал. Но отметил, что все цифровые медиа и площадки вскоре будут бороться за time spent — время, которое человек проводит с ними. «Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа», — заявил Добродеев.

Mail.Ru Group как холдинг уступает владеющему YouTube Google по размеру ежемесячной всероссийской аудитории. В сентябре на мобильных устройствах и десктопах, по данным Mediascope, пользователями Mail.Ru Group были 86,7 млн человек старше 12 лет, а проектов Google — 88,5 млн россиян. По размеру ежедневной всероссийской аудитории Mail.Ru Group лидер в России — 57,3 млн против 52,5 млн у Google.

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Борис Добродеев — РБК: «Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает»

По словам Добродеева, до сих пор в Mail.Ru Group исходили из того, что самое ценное — это социальные сервисы, где пользователь сам выбирает, на что он подписан. «Но в последнее время мы видим, что открываются ниши для контента, который не привязан непосредственно ни к подпискам, ни к друзьям пользователей. Несмотря на то что в YouTube есть подписки, он потребляется скорее через рекомендации, которые делает сам сервис», — пояснил он.

На принципе подбора контента в зависимости от интересов человека построен новостной сервис «Пульс», запущенный Mail.Ru Group в 2019 году. Платформа формирует персональную ленту с помощью алгоритмов, считывающих поведение пользователя в интернете. «Мы считаем, что любой плеер, любая лента новостей, любой формат типа stories должен рассчитываться персонифицировано на основании рекомендаций для конкретного человека», — пояснил топ-менеджер.

Сейчас у компании есть сервис «Кино Mail.ru», ежемесячная аудитория которого составляет 5,8 млн человек. Пользователи могут, в частности, смотреть видео, читать новости о мире кино, покупать билеты в кинотеатры. У «Кино Mail.ru» также есть собственная система персональных рекомендаций. По данным сервиса SimilarWeb, в ноябре 2019 года на сайт kino.mail.ru зашли 15 млн раз. 78% визитов пришлось на пользователей из России, в топ-5 стран также входят Казахстан, Белоруссия, Украина и Германия. На YouTube за этот период пользователи зашли 28,4 млрд раз, 5,7% из них — из России.

Автор: Александра Посыпкина
При участии: Ирина Парфентьева, Анна Балашова
Теги: Mail.Ru Group, Борис Добродеев, YouTube, видеосервис
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