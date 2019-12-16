Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В следующем году Mail.Ru Group планирует запустить свой видеохостинг, который будет подбирать контент на основе персональных предпочтений пользователя. Компания не будет копировать YouTube, а хочет сделать сервис «на свой лад»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис. Об этом гендиректор компании Борис Добродеев рассказал в интервью РБК. Платформа будет подбирать ролики в зависимости от интересов пользователя аналогично тому, как это сейчас делает YouTube. Добродеев, впрочем, уточнил, что это будет «не «лобовой» YouTube», а сервис «на свой лад».

Как будет называться сервис, он не сказал. Но отметил, что все цифровые медиа и площадки вскоре будут бороться за time spent — время, которое человек проводит с ними. «Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа», — заявил Добродеев.

Mail.Ru Group как холдинг уступает владеющему YouTube Google по размеру ежемесячной всероссийской аудитории. В сентябре на мобильных устройствах и десктопах, по данным Mediascope, пользователями Mail.Ru Group были 86,7 млн человек старше 12 лет, а проектов Google — 88,5 млн россиян. По размеру ежедневной всероссийской аудитории Mail.Ru Group лидер в России — 57,3 млн против 52,5 млн у Google.

По словам Добродеева, до сих пор в Mail.Ru Group исходили из того, что самое ценное — это социальные сервисы, где пользователь сам выбирает, на что он подписан. «Но в последнее время мы видим, что открываются ниши для контента, который не привязан непосредственно ни к подпискам, ни к друзьям пользователей. Несмотря на то что в YouTube есть подписки, он потребляется скорее через рекомендации, которые делает сам сервис», — пояснил он.