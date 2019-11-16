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Apple удалила из App Store все связанные с вейпингом приложения
Решение последовало после данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США более чем о 40 смертей из-за заболеваний, связанных с курением электронных сигарет
Фото: Patrick Semansky / AP

Apple на фоне роста проблем со здоровьем, вызванных курением электронных сигарет, решила удалить 181 приложение, связанное с вейпингом, из магазина App Store, сообщил Axios. В корпорации изданию подтвердили, что приложения, поощряющие или облегчающие использование вейпов, больше не доступны для загрузки.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ранее сообщили о смерти по меньшей мере 42 человек из-за болезней легких, вызванных электронным сигаретами.

«Мы очень заботимся о том, чтобы магазин приложений был надежным местом для наших клиентов, и особенно для молодежи. Мы постоянно оцениваем приложения и консультируемся с последними данными, чтобы определить риски для здоровья и благополучия пользователей», — приводит издание комментарий Apple.

В компании добавили, что с учетом данных CDC обновили рекомендации по обзору App Store, согласно которым приложения, поощряющие или облегчающие использование продуктов вейпинга, не допускаются. «На сегодняшний день эти приложения больше не доступны для загрузки», — заверили в Apple.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Apple, вейпы
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