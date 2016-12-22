«Яндекс.Деньги» начал подключать онлайн-магазины из Южной Кореи

Платежный сервис «Яндекс.Деньги» начал подключать южнокорейские онлайн-магазины, что должно упростить покупки в них для российских покупателей. Компания выходит на рынок электронной торговли, объем которого превышает российский

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Платежный сервис «Яндекс.Деньги» начал подключать продавцов из Южной Кореи, рассказала РБК руководитель отдела по связям с общественностью компании Евгения Арнаутова. На данный момент компания подключила два первых магазина к сервису «Яндекс.Касса» (агрегатор платежных решений обеспечивает, в частности, возможность заплатить банковской картой, электронными деньгами, с баланса телефона и т.д.), в том числе Tom Co Ltd, который развивает интернет-магазин RoseRoseShop; еще десять в процессе интеграции.

Подключение «Яндекс.Касса» упростит покупателям из России приобретение товаров в корейских интернет-магазинах. Россиянам станут доступны привычные для них способы оплаты товаров: карты Visa, Mastercard, «Мир» и ряд иностранных; российские кошельки; платежи через интернет-банки, в том числе «Сбербанк Онлайн», Apple Pay и мобильные платежи.

До сих пор у «Яндекс.Деньги» были представительства в Лондоне и Берлине, которые отвечали за взаимоотношения с продавцами в Европе и США. В начале этого года сервис создал представительство в Китае, оно курирует взаимоотношения со всеми азиатскими продавцами, именно через него будет вестись работа в Южной Корее. При этом «Яндекс.Касса» на разных рынках работает под разными брендами: в Европе и США — это Yandex.Checkout, в Китае — Yandex.支付 (произносится как «Яндекс.Джифу»).

Инициатор проекта

Как пояснила Арнаутова, инициатором подключения корейских магазинов выступает именно российская компания. «Мы мотивируем их выходить на российский рынок электронной коммерции, потому что знаем его изнутри и видим тут хороший потенциал», — отметила она. При этом «Яндекс.Касса» будет продвигать новые магазины через свой сервис: после каждого платежа компания показывает пользователям несколько спецпредложений от других магазинов. Эти предложения не случайны, а подобраны с учетом особенностей пользователя, которые определили методом машинного обучения.

Инвестиции в проект

В «Яндекс.Деньги» не раскрывают объем инвестиций, необходимый для выхода на рынок Кореи. Евгения Арнаутова лишь отметила, что нанимать новых людей и открывать представительство в стране не планируется.

По оценке гендиректора AliPay Russia Богдана Задорожного, инвестиции на подобную экспансию потребуются минимальные.

Предпосылки

Как рассказал РБК источник, близкий к «Яндекс.Деньги», у компании была стратегия по выходу на рынок Азии, и самыми привлекательными странами компания считала Южную Корею и Вьетнам. «Причем речь шла не только о работе с покупателями из России, но и о местной аудитории. Рынок Китая в этом плане менее привлекателен, поскольку в этой стране уже хорошо развиты местные платежные системы, в частности, AliPay», — указал собеседник РБК.

Евгения Арнаутова подтвердила, что компания действительно рассматривает возможность выхода в другие азиатские страны. «Стратегия ближайшего будущего — это вывод местных ретейлеров и других представителей онлайн-бизнеса на аудиторию российских плательщиков и покупателей из стран СНГ», — отметила она. Пока компания фокусируется на покупателях из России и СНГ, поскольку платежные методы, которые есть в «Яндекс.Касса», являются наиболее востребованными именно в нашем регионе. Однако Арнаутова не исключила, что в будущем «Яндекс.Деньги» начнет работать с местными платежными сервисами, «чтобы сообща предлагать локальным игрокам выход на покупателей из самых разных стран».

Последствия

В компании считают, что решение «Яндекс.Касса» будет востребовано у ретейлеров на фоне роста интереса к корейским товарам со стороны российских покупателей. По словам Арнаутовой, сейчас на китайский ретейл приходится около 80% трансграничного оборота «Яндекс.Касса» (конкретные показатели она не раскрывает). Компания рассчитывает, что со временем на корейских продавцов будет приходиться 20% в общем объеме трансграничного оборота.

Арнаутова отметила, что в России высокий интерес к корейским товарам — в частности к косм​етике, одежде и еде. При этом корейские товары ассоциируются не с дешевизной, а с качеством и адекватной ценой.

Кто выиграет в случае успешной реализации проекта

Выходя в Южную Корею, «Яндекс.Деньги» получит доступ к одному из топ-10 рынков онлайн-торговли в мире. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2016 году (последние доступные данные) его объем составлял $36,76 млрд. Это значительно меньше, чем объем китайского рынка, который равнялся $562,66 млрд, но больше российского ($20,30 млрд).

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сотрудничество будет выгодно и корейским продавцам. В 2017 году россияне потратили в зарубежных интернет-магазинах 374,3 млрд руб., по данным АКИТ. Основная часть этой суммы — 53% — приходилась на китайские магазины, 22% — на Евросоюз, 12% — на США, а 13% — на остальные страны, в число которых входит Корея. При этом, по данным сервиса SimilarWeb, сайт магазина RoseRoseShop, который уже подключил «Яндекс.Касса», ежемесячно насчитывает 514 тыс. посещений, и существенная часть трафика (20%) приходится на российские IP-адреса.

Эксперты в области онлайн-коммерции считают, что выход «Яндекс.Деньги» на корейский рынок сделает трансграничные покупки проще и удобнее для российских покупателей. «Яндекс.Деньги» выступает как платежный шлюз между корейскими продавцами и российскими покупателями. Это позволяет покупателям оплачивать покупки любыми удобными для них способами. Например, картами «Мир» активно пользуются в регионах, но оплатить товар на сайте корейского магазина без шлюза такой картой не получится», — указал глава АКИТ Артем Соколов.

Кроме того, некоторые банки из-за сложной системы отчетности «не любят» связываться с трансграничными платежами, эта проблема будет решена, добавил Соколов. «Поэтому можно предположить, что покупки на иностранной площадке станут действительно проще и доступнее», — заключил он.

Еще один собеседник РБК на рынке онлайн-коммерции говорит, что «Яндекс.Деньги» — это не только электронный кошелек, но и процессинговый агрегатор, который позволяет использовать разные платежные решения. «Для иностранных ретейлеров выгодно подключать процессинг страны, из которой приходят их покупатели. Например, российские покупатели часто сталкиваются с тем, кто корейские платежные системы отказывают в проведении транзакции, считая ее неблагонадежной. В случае с российской платежной системой вероятность отказа сведена к минимуму», — сказал он.

Перспективы проекта

По словам источника РБК на рынке онлайн-коммерции, до 2014 года, пока не обвалился доллар, Россия была для Южной Кореи очень популярным рынком сбыта, поэтому потенциал для роста есть, особенно в части косметики.

«Сервис «Яндекс.Касса» активно используют сегодня китайские онлайн-продавцы, которым интересен российский покупатель. Думаю, что и в Корее бизнес-модель будет схожей и сервис будет востребован продавцами, которые хотели бы расширить аудиторию. В первую очередь речь идет о нишевых интернет-магазинах (в частности, косметики, на которую растет спрос во всем мире)», — считает Задорожный. По его мнению, корейские агрегаторы платежных решений не смогут предложить российским покупателям достаточное количество удобных способов оплаты. Кроме того, обычно для бизнеса локальные платежные системы дешевле, чем глобальные (у них ниже комиссия за транзакции), поэтому они более привлекательны для продавцов.

«Думаю, что для «Яндекс.Деньги» это только начало корейской экспансии. Перспективными для подключения также выглядят e-com сервисы (продажи билетов, видеоконтента и т.п.), а также корейские игровые сервисы, где присутствует много российских пользователей», — отметил Богдан Задорожный.