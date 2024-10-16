Что будет способствовать развитию рынка гражданских беспилотников

В России растет спрос на коммерческие БАС, вырос к ним и интерес разработчиков, отмечают эксперты. Результаты испытаний дронов на «Архипелаге 2024» должны способствовать открытию неба для гражданских беспилотников

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Мировой рынок коммерческих дронов в период с 2023 по 2030 год в среднем будет расти на 7% ежегодно и достигнет $54,6 млрд, следует из отчета Drone Industry Insights.

Отечественный рынок коммерческих беспилотных авиационных систем (БАС) в ближайшие четыре года будет увеличиваться на 58% ежегодно, и к 2028 году его объем составит 81 млрд руб., прогнозируют авторы отчета «Рынок гражданских беспилотных аппаратов» 2024 года «Ростелекома b2e». Он находится на этапе активного формирования, отмечают эксперты. Ежегодно растет число участников учений дронов, говорит генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислав Онищенко: «Это отражает бурный рост сегмента гражданского применения, технологический и кадровый рост потенциала использования БАС».

В гражданских учениях дронов в рамках одного из ключевых мероприятий отрасли и нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» — проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024» — в Сахалинской области в середине июля приняли участие порядка 4,5 тыс. человек из 78 регионов, были использованы более 1,1 тыс. дронов и единиц оборудования.

Кто стимулирует спрос на беспилотники

За период с 2021 по 2022 год объем услуг с применением беспилотных авиасистем вырос на 11%, а с 2022 по 2023 год — на 14%. Продажи гражданских решений за аналогичные периоды увеличились на 20 и 55% соответственно, отмечает профессор кафедры корпоративной экономики Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (филиала «Президентской академии») Екатерина Авдеева.

Существенную роль на текущем этапе становления рынка БАС в России играют госкорпорации и госсектор, в том числе МЧС, Росреестр и Минобрнауки РФ. Разработками и производством занимается частный бизнес, подчеркивают авторы «Стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года».

Благодаря государственному гражданскому заказу растет объем производства БАС, отмечают участники рынка.

Государство создает рынок сбыта для российских разработчиков и производителей и делает его привлекательным для инвестиций, говорит генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий: «Вслед за государством подтянутся другие предприятия и организации. Частный бизнес уже готов активно внедрять БАС в свои процессы».

По данным Минпромторга РФ, в 2024 году производство должно увеличиться до 11,7 тыс. БАС с 6,1 тыс. штук в 2023 году, а их доля в структуре российского рынка — вырасти с 23,7 до 41,5%. Общая емкость рынка в этом году может превысить 27,9 тыс. БАС (без учета образовательных).

К 2030 году емкость российского рынка БАС в натуральном выражении может составить 180 тыс. единиц техники, а в денежном — 200 млрд руб., прогнозируют авторы стратегии. Более 70% потребности в дронах будут обеспечены российскими производителями.

Стимулом для отрасли, в частности, стала реализация нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (стартовала в 2024 году), говорят участники рынка. Он предусматривает кратный рост использования беспилотников в гражданских целях, например для геологоразведки и борьбы с лесными пожарами.

В рамках нацпроекта предусмотрена поддержка разработчиков, производителей и потребителей БАС: субсидирование «сквозных» НИОКР, гранты на обратный инжиниринг комплектующих и сертификацию беспилотников, а также скидки покупателям БАС и компенсация стоимости летных часов эксплуатантам. Портфель мер уже доступен всем компаниям — представителям отрасли, инфраструктуры ее обслуживания и инновационного развития.

Кроме того, к 2030 году в 48 регионах должна быть создана сеть научно-производственных центров БАС, которые обеспечат полный цикл производства: от разработки до сертификации и серийного производства. На сегодня официальный статус присвоен 11 центрам.

Поддержка разработчиков БАС чрезвычайно важна в условиях, когда большая часть из них является стартапами, отмечает Екатерина Авдеева: «По данным исследований, доля крупных компаний-разработчиков со штатом более 50 человек (с учетом внештатных сотрудников) составляет менее 35%».

В каких отраслях востребованы дроны

Основные отрасли — потребители БАС в России, как и в мире, — логистика, сельское хозяйство, строительство и энергетика.

Уже сейчас геодезические работы и картографирование, мониторинг строительных работ и мониторинг площадных и линейных объектов, обработка сельхозугодий и лесных массивов, отрасль связи, даже отрасль доставки активно используют БАС, говорит Владислав Онищенко.

В компании «Геоскан», которая начинала свою деятельность с услуг аэрофотосъемки для задач картографирования, кадастра, создания 3D-моделей территорий («цифровых двойников»), отмечают высокий интерес бизнеса и госструктур к решению этих задач с помощью беспилотников. Дроны отвоевывают долю рынка у классических методов АФС, отмечает Алексей Юрецкий: «Сегодня уже почти все эксплуатанты пилотируемых самолетов, оказывающие услуги АФС, имеют в своем парке и по нескольку беспилотников. Потенциал этого сегмента еще далеко не исчерпан, но мы внимательно изучаем и другие направления».

Наибольший потенциал применения БАС в нашей стране в агропромышленном секторе, уверен Алексей Юрецкий: «На рынке появляются отечественные производители агродронов. Они востребованы для внесения удобрений и пестицидов, мониторинга состояния почвы и посевов».

Еще одно перспективное направление — мониторинг и выявление возгораний для предупреждения лесных пожаров, ликвидация чрезвычайных ситуаций, поисково-спасательные работы. В долгосрочной перспективе будет расти применение беспилотников в логистике, особенно в сфере малогабаритных перевозок, уверены участники рынка.

Как развивается российская беспилотная индустрия

Конкуренция в отрасли растет, говорят участники рынка. Меры стимулирования роста российского рынка БАС делают его привлекательным даже для компаний, которые ранее не работали с беспилотными технологиями, поэтому каждый день появляются новые игроки со своими разработками, говорит Алексей Юрецкий: «Особенно это заметно в сегменте образовательной робототехники».

Но рынок находится в процессе формирования, отмечает генеральный директор и основатель компании «Флай Дрон», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Никита Данилов: «Например, у нас есть прямые конкуренты по некоторым направлениям рынка, при этом сектор, в котором мы по идее должны с ними конкурировать, де-факто пока не существует». Компаниям, которые изначально ориентировались на сервисы для полетов дронов, приходится переориентироваться на разработку и производство, например, антидронных решений, рассказал представитель компании «Флай Дрон», которая занимается разработкой системы единого окна цифровых сервисов жизненного цикла беспилотных воздушных судов (БВС).

Сейчас в отрасли беспилотной авиации задействовано порядка 200 предприятий, по данным Стратегии развития беспилотной авиации РФ. Каждый третий участник рынка разрабатывает или производит БАС. Доля отрасли в ВВП страны составляет менее 0,1%. Доля отечественных производителей в гражданском сегменте рынка, по оценкам экспертов, составляет 22% от общего объема потребления.

Среди участников рынка в том числе «Финко» (группа компаний «Беспилотные системы»), СТУ, БАС, «Аэродин», «Ирбис Скай Тех», «Глори Эйр», «Арвакс-ГеоСервис», «Геоскан» и другие.

Объем экспорта БАС в 2018–2022 годах составил около 600 млн руб. Развивать экспорт высокотехнологичной промышленной продукции отечественным компаниям помогает нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

«Геоскан» из Санкт-Петербурга, в частности, является многолетним экспортером БАС: за 13 лет существования компания реализовала свои решения клиентам, которые занимаются получением пространственных данных более чем в 20 странах мира. Российские БАС выбирают по соотношению цены и качества, отмечают в компании. Кроме того, по некоторым параметрам отечественные решения превосходят зарубежных конкурентов. Схожие с российскими требования к БЛА установлены в странах СНГ, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и странах Африки. Среди заказчиков также есть и европейские страны: Италия, Германия, Греция, Сербия и Хорватия, Турция.

Большинство производителей БАС сосредоточены на воздушных судах мультироторного типа — эти легкие коптеры могут висеть над объектом, делать фронтальные снимки для создания 3D-моделей, вертикально взлетать в условиях ограниченной взлетно-посадочной площади, но они негрузоподъемные, ограничены во времени полета и радиусе действия. Беспилотники самолетного типа производят 30% отечественных компаний, вертолетного — 7%. Именно в этих секторах за счет достижений в области беспилотных воздушных судов государственной авиации сформированы основные компетенции российских производителей, отмечают авторы «Стратегии развития отрасли».

Например, компания ИЦ «ИКАР» из Москвы разрабатывает новую модель беспилотного грузового вертолета SH-3000 взлетной массой до 3800 кг, на что получила субсидию от Минпромторга России на сумму более 4,5 млрд руб. Максимальная полезная нагрузка воздушного судна составит 1 т, в воздухе оно сможет находиться до шести часов и преодолевать расстояние 720 км. Беспилотник приспособлен практически для всех климатических и географических условий. Задействовать его предполагается, в частности, для реализации проектов по грузовой доставке в труднодоступных регионах страны. Первые тестовые полеты новой модели компания планирует провести уже в следующем году. Немаловажно, что более чем на 90% разработка состоит из отечественных компонентов, что отвечает задачам развития технологического суверенитета страны и ускоренного импортозамещения, подчеркивают в компании.

Будущее рынка связывают в том числе с укрупнением БАС и ростом их грузоподъемности, отмечает директор центра экономики инфраструктурных отраслей ЦСР Бегляр Новрузов. Кроме того, развивается производство комплектующих, говорит эксперт ЦСР: «Все взаимосвязано, так как в процессе усовершенствования проходит прорыв в виде современных энергоемких и более высокопроизводительных решений, что расширяет сферу применения БАС».

Следующим качественным шагом в развитии отрасли станет также применение искусственного интеллекта, говорит Алексей Юрецкий.

Регионы готовы открыть небо для дронов

«Дорожная карта» научно-технологической инициативы по созданию распределенных беспилотных авиасистем «Аэронет» предусматривает, что в период до 2035 года над территорией России постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тыс. беспилотных воздушных судов.

В настоящий момент ведется работа по снятию ограничений на полеты БАС. По данным Минэкономразвития, до конца года количество регионов, где будут действовать экспериментальные правовые режимы (ЭПР) по применению беспилотников, увеличится с 24 до 26. В частности, ЭПР для сельскохозяйственных БАС уже действуют в Республике Татарстан, Алтайском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях. Тяжелые авиационные беспилотники для доставки грузов будут использовать в рамках ЭПР в Томской области, Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Предпосылки для снятия запретов на полеты гражданской беспилотной авиации, действующих в более чем 70 регионах страны, создают и результаты испытаний «Архипелага 2024», отмечают в АО «ГЛОНАСС»: «Поэтапная отмена ограничений ускорит развитие отрасли, повысит эффективность мер господдержки и темпы внедрения авиабеспилотников в экономику России». Госкорпорация в результате испытаний на «Архипелаге» заключила соглашение с Сахалинской областью, которое позволит региону открыть небо для гражданских авиадронов.

В ходе учений были показаны технологии цифрового планирования полетов беспилотных воздушных судов и получения данных наблюдения с АЗН-В (технология, позволяющая в том числе авиадиспетчерам на наземном пункте наблюдать движение воздушных судов с большей точностью), рассказал заместитель генерального директора НИЦ «Аэроскрипт», эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Андрей Яблоков.

По данным пресс-службы НТИ, за все время проведения испытаний было выполнено 350 вылетов дронов, а общее количество часов налета аппаратов превысило 150 часов — более шести суток полетов без остановки.