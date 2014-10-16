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ФАС хочет отменить международный роуминг в СНГ
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ФАС хочет отменить международный роуминг в СНГ
Технологии и медиа, 16 окт 2014, 02:01
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ФАС хочет отменить международный роуминг в СНГ
Федеральная антимонопольная служба готовит поправки в международные соглашения по роумингу, чтобы операторы мобильной связи могли снизить роуминговые тарифы до «домашних» в течение нескольких лет. Главная цель – согласовать синхронный график снижения межоператорских тарифов, вначале – со странами СНГ. По подсчетам службы, сейчас наценка операторов при обслуживании чужих абонентов достигает 85%.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев (Фото: ТАСС)

«Дорожная карта»

Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин пояснил, что речь идет о корректировке раздела по услугам Соглашения о евразийском экономическом сотрудничестве, а также поправках в проект Соглашения об условиях осушествления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной связи в СНГ. На сайте службы уточняется, что она уже договорилась с Минкомсвязи: министерство учтет расчеты ФАС в двусторонних соглашениях по роумингу с властями других стран – прежде всего участниц Международной рабочей группы по вопросам международного роуминга. Эту группу создали в 2012 году по инициативе ФАС и Конкурентного ведомства Турции, в нее также входят страны СНГ, Австрия, Чехия, Сербия, Македония, Китай и Египет.

В презентации, подготовленной ФАС, утверждается, что услуги международного роуминга выгодны операторам во всем мире: в тарифе, который выставляется абоненту, «домашней» компании (чью SIM-карту он приобрел) достается в среднем 26%, еще 53% получает зарубежный оператор, пропускающий трафик по своей сети (межоператорский тариф), а расходы по обслуживанию и «иные затраты по роуминговому соглашению» это всего лишь 17 и 4% соответственно. В межоператорском тарифе реальные расходы занимают только 15%, настаивает ФАС. Для сравнения: рентабельность российских операторов «большой тройки» – МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона» – по OIBDA (выручка от продаж) меньше 45%, согласно отчетности компаний.

По мнению антимонопольной службы, для снижения роуминговых тарифов для абонентов есть потенциал: в первую очередь можно сократить взаимные счета операторов друг другу. ФАС предлагает прописать принципы «справедливого роуминга» и «дорожную карту»  набор конкретных мероприятий, которые позволят снизить цены.

Минкомсвязи подписывает меморандумы с властями других стран, чтобы облегчить снижение тарифов на международный роуминг, подтвердил представитель Минкомсвязи. «Обязать операторов снизить цены на международный роуминг мы не можем, образование цены не подлежит регулированию со стороны государства», – объясняет он.

По словам Голомолзина, обязать операторов снизить тарифы в роуминге можно только в рамках единого правового пространства: например, в Евросоюзе установили предельные значения для цен на услуги в роуминге в 2007 году. То есть прямое регулирование тарифов нвозможно в рамках Таможенного союза, считает чиновник. Во всех остальных случаях нужно международное расследование антимонопольных властей двух стран против конкретных операторов.

Roam like home

Руководитель ФАС Игорь Артемьев в январе также заявлял, что власти Таможенного союза обсуждают отмену международного роуминга. В союзе роуминг могут отменить в 2018 году, продтверждал в сентябре министр Евразийской экономической комиссии Нурлан Алдабергенов. Голомолзин пояснил, что речь идет о концепции roam like home, когда абонент за границей платит за услуги связи по тарифам своей «домашней» сети.

Похожую схему регулирования тарифов в роуминге год назад предложили страны Евросоюза. Летом 2013-го Еврокомиссия представила проект Connected сontinent, согласно которому операторам связи предлагают отменить тарифы на роуминг к июлю 2016-го. Проект должны одобрить власти всех стран Евросоюза. В рамках этого плана разрабочики предполагают, что с 2014 года операторы внутри Евросоюза введут отдельные тарифы roam like home «и смогут наслаждаться более мягким европейским регулированием», заявляла вице-президент Еврокомиссии Нили Кроес. Эти тарифы должны работать в 17 странах Евросоюза, в которых проживает больше 70% населения.

Как правительство борется с высокими ценами в роуминге

Апрель 2010 года

Премьер-министр Владимир Путин заявил в Госдуме, что ФАС изучает ценообразование у сотовых операторов: «Одна минута разговора в наших сетях дешевле, чем в Европе, но проблема есть в роуминге. Надо на это посмотреть. Возбуждены дела, ведется расследование, и если будет доказана вина, то против таких компаний будут приняты санкции».

Октябрь 2010 года

Путин заявил, что МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» снизят тарифы на роуминг для звонков, SMS и передачи данных не позднее 1 декабря. Речь шла и о международном роуминге, и о внутрироссийском: звонки должны были подешеветь в 1,5–2 раза, SMS – втрое.

Июль 2011 года

Министр связи Игорь Щеголев на встрече с Путиным рассказал о планах обсудить с европейскими коллегами модель присоединения России к европейскому принципу регулирования роуминга. Путин в ответ на это заявил следующее: «Нужно доводить до конца и постоянно обращать на это внимание, с тем чтобы наши граждане не были поставлены в условия худшие, чем граждане любых других стран, пользующиеся этими услугами связи».

Август 2012 года

Министр связи Николай Никифоров заявил, что после внесения в закон о связи новых поправок внутрироссийский роуминг перестанет существовать.

Концепция roam like home не учитывает разницу в тарифах операторов в разных странах и структуру уплаты налогов, предупреждает гендиректор компании Strand Consult Джон Странд. Он ожидает, что в результате появятся желающие заработать на перепродаже SIM-карт операторов тех стран, в которых связь стоит дешевле. Странд считает, что нужно использовать принцип roam like a local, то есть пользователи в роуминге должны платить не по тарифам своей «домашней» сети, а по расценкам, установленным местными операторами для своих абонентов.

В МТС, «МегаФоне» и «ВымпелКоме» говорят, что постоянно снижают тарифы на роуминг. Данные ФАС это подтверждают: за последние три года средняя стоимость звонков в международном роуминге снизились в девять раз, на SMS втрое, на передачу данных в 44 раза. У операторов в России есть предел для снижения цен в роуминге, ведь они зависят от межоператорских тарифов, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. «Все подобные инициативы сильно зависят от наших роуминговых партнеров», соглашается представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева.

Российские операторы не раскрывают долю доходов от роуминга в своей выручке, но она не больше 10%, оценивает аналитик «Открытие Капитал» Александр Венгранович. Он добавляет, что российские компании заключают стратегические соглашения о партнерстве с крупными международными операторами, например МТС с Vodafone, и это позволяет значительно снижать тарифы для своих абонентов за рубежом.

Голомолзин из ФАС уверен, что снижение цен для операторов окажется выгодным его компенсирует рост выручки от услуг связи за границей.

Тарифы операторов в роуминге сильно разнятся. РБК предложил операторам назвать свои самые выгодные тарифы для звонков из Парижа в Москву: МТС утверждает, что минута стоит 1,7 руб. в рамках тарифа «Свободное общение» (60 минут за 100 руб.), «МегаФон» – от 6 руб., если использовать «Вокруг света» (подключение 15 руб. и ежедневный платеж 9 руб.), «ВымпелКом» 17 руб. по тарифу «Моя планета». При звонке из Алма-Аты в Москву МТС берет 65 руб. за первую минуту и 19 руб. за последующие (тариф «0 без границ», все входящие звонки за границей бесплатны), «МегаФон»  6 руб. («Вокруг света»), «ВымпелКом» 17 руб. («Моя планета»). В рамках самых дешевых «домашних» тарифов российских операторов внутрисетевые звонки, как правило, оказываются бесплатными, звонки на номера других операторов стоят дешевле 1 руб. в минуту.

Автор: Роман Дорохов.
Теги: связь , роуминг , ФАС , Минкомсвязи , МТС , Мегафон , ВымпелКом
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