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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
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Дольше всего пользователи смартфонов разгадывают головоломки, читают книги и смотрят видеоролики
Фото: Gustavo Valiente / Zuma / ТАСС

Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope. Как выяснилось, в среднем по 46 минут в день пользователи проводят в игре Gardenscapes — головоломке по принципу «три в ряд». 41 минуту в день опрошенные россияне разгадывают задачи в другой похожей игре от Playrix — Homescapes.

Указывается, что ежемесячная активная аудитория игр — 1,55 млн человек у Gardenscapes и 1,56 млн у Homescapes.

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Третье место по популярности у пользователей мобильных приложений занимает программа для чтения электронных книг FBReader. В среднем ею пользуются по 40 минут в день. FBReader удалось опередить в том числе и YouTube, в котором люди проводят по 35 минут в день. При этом по общей аудитории видеохостинг превосходит в том числе и мобильные игры: ежемесячно им пользуются почти 29 млн россиян. Больше лишь у мессенджера WhatsApp (более 32 млн).

Далее в списке идут социальные сети «ВКонтакте» и Instagram, «Яндекс.Навигатор», созданная в Китае программа по обмену музыкальными видео TikTok.

Forbes указывает, что исследование Mediascope проводилось среди жителей России в возрасте от 12 до 64 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Автор: Артем Филипенок
Теги: мобильные приложения, YouTube
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