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«Алмаз — Антей» показал первый прототип кроссовера на водороде

Прототип электрокроссовера E-Neva разработал Обуховский завод. В качестве топлива он будет использовать водород и электроэнергию

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Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» продемонстрировал полнофункциональный прототип электрокроссовера E-Neva, разработанный Обуховским заводом. Об этом сообщил Минпромторг в Telegram.

Вице-премьер России Денис Мантуров 16 июля посетил Нижегородский завод 70-летия Победы, который входит в концерн «Алмаз — Антей».

На видео, опубликованном Минпромторгом, можно увидеть, как министр садится за руль электрокроссовера, выполняет поворот и сдает назад.

О том, что «Алмаз — Антей» разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования, РБК со ссылкой на источники писал в сентябре 2021 года. В названии E-Neva первая буква Е — это сокращение от electric, а Neva — в честь главной реки Санкт-Петербурга.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Тогда источники сообщали, что всего будет две комплектации топливной системы. Первая — газовый автомобиль с электропередачей, который сможет проехать на одной заправке более 1 тыс. км. Вторая — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт, что обеспечит запас хода в 810 км и возможность подзарядки от электросети.

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Оба варианта комплектации предполагают, что автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 8,5 секунды, максимальная предусмотренная скорость — 180 км/ч.

Замгендиректора по производственно-технологической политике «Алмаз — Антея» Александр Ведров отмечал, что у концерна уже есть электромобиль и задача стояла именно в создании гибрида, где основной двигатель — на газе, а электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии.

По его словам, предполагается только гражданское использование электрогазомобиля, поскольку «военные, как правило, не используют автотранспорт на газомоторном топливе».

«Алмаз — Антей» объединяет около 60 предприятий, занимающихся разработкой и производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитно-ракетных систем С-300, С-400 и С-500.

С конца 2016 года все организации оборонно-промышленного комплекса работают над повышением доли гражданской продукции в своем портфеле — согласно поручению президента России, доля такой продукции должна составить не менее 30% к 2025 году.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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