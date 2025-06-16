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Эксклюзив

«Почта России» скорректирует тарифы для юрлиц

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Эксклюзивы РБК
«Почта России» рассматривает повышение тарифов для юрлиц. Сейчас они могут быть в 30 раз ниже, чем у коммерческих почтовых операторов. Мера может позволить предприятию зарабатывать дополнительные 60 млрд руб. ежегодно
Михаил Волков
Михаил Волков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Почта России» помимо уже предложенного пакета мер поддержки компании рассматривает корректировку тарифов для юридических лиц. Вопрос их повышения был одним из поручений по итогам стратегической сессии под председательством Михаила Мишустина, рассказал в интервью РБК глава предприятия Михаил Волков.

Регулируемые тарифы «Почты» сильно ниже себестоимости: «У коммерческих компаний тариф на доставку письма из Москвы в Санкт-Петербург доходит до 400–500 руб., из Москвы в Анадырь — до 2–3 тыс. Мы же [на любом направлении] от Калининграда до Анадыря доставляем письмо в среднем за 50–60 руб., потому что в отличие от коллег из коммерческого сектора ограничены в тарифах», — приводит пример Волков. При этом порядка 80% выручки компании, по его словам, приходится на традиционные рынки, значительная часть которых находится под жестким регулированием.

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Глава «Почты России»: «Не надо поддерживать, нужно дать зарабатывать»
Подписка на РБК
Михаил Волков

Тарифы для граждан при этом нужно сохранить — «это социальный аспект», полагает он. «Сейчас разрыв по дальним направлениям между нашими тарифами и тарифами коммерческих компаний может составлять до 30 раз. Если наш тариф на доставку юридической корреспонденции повысить хотя бы до 100 руб., это уже даст 60 млрд руб. в год», — объясняет Волков. Сейчас «Почта», по его словам, субсидирует такой разрыв самостоятельно деньгами, которые необходимо направить на решение назревших проблем.

«Почта России» испытывает финансовые трудности с 2022 года. В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя убыток предприятия, обратила внимание на наличие в нем финансовой дыры и отсутствие активных мер по ее устранению. Руководство «Почты России» объясняло сложное финансовое положение тем, что около 27 тыс. почтовых отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах, большинство из которых выполняют исключительно социальную функцию и не приносят дохода.

В начале апреля Минцифры представило комплексный проект поддержки «Почты России». Документ предусматривает ряд мер: право на продажу лекарств, освобождение от банковской комиссии при приеме электронных платежей, возможность направлять платежки ЖКХ через собственные системы и «Госуслуги», оптимизацию графика работы отделений, привлечение партнеров для обработки и доставки товаров электронной торговли, получение статуса информационной системы для электронной пересылки отправлений, а также монополию на доставку писем и печатных изданий в почтовые ящики многоквартирных домов. Дополнительно проект предлагает обязать площадки электронной торговли обеспечить доставку товаров в любой населенный пункт страны через «Почту России».

Крупные объединения и компании при этом раскритиковали план поддержки «Почты России». По их оценке, он вызовет ряд негативных последствий для бизнеса — от роста тарифов на ЖКХ до повышения цен на маркетплейсах.

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Александр Ситюков Александр Ситюков
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«Почта России» тарифы рост тарифов Михаил Волков
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